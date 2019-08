Firenze schiacciata dal turismo di massa | “Il centro è stato stravolto | i commerci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) La salumeria di Leonardo Terziani, 40 anni, si trova a poche centinaia di metri da Piazza della Signoria, a. Un negozio a conduzione familiare da due generazioni. Leonardo e la sua famiglia hanno visto cambiare Via Della Spada, dove lavorano, rimanendo una delle poche attività di vicinato del, in una strada che ospita un gran numero di appartamenti turistici. “Ilha cambiato il volto della città completamente. Un cambiamento epocale che ho vissuto negli ultimi vent’anni”, spiega Leonardo indicando i variche hanno chiuso al lato della salumeria. “Il, come attività tradizionale penso di essere rimasto uno dei pochi, ci contiamo sulle dita delle mani”. A poche centinaia di metri dalla salumeria di Leonardo Terziani si trova la mesticheria di Lucio Tondo, 53 anni, che chiuderà a fine agosto. Il nuovo ...

