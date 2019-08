Fiorentina | è fatta per Ribery | domani le visite mediche | ecco i dettagli

Calciomercato Fiorentina - fatta per Ribery : i dettagli : C’è l’accordo tra la Fiorentina e Frank Ribery. Il calciatore francese è atteso in Italia già domani per le visite mediche di rito e la firma che lo legherà ai viola per 2 anni. Innesto di esperienza e qualità per la squadra di Montella. Il braccio destro del presidente Commisso, Joe Barone, è a pranzo per la fumata bianca. Calciomercato Fiorentina, Ribery ciliegina sulla torta: col francese l’attacco è super [IL NUOVO ...

Calciomercato Fiorentina : fatta per Ribery : i dettagli : C’è l’accordo tra la Fiorentina e Frank Ribery. Il calciatore francese è atteso in Italia già domani per le visite mediche di rito e la firma che lo legherà ai viola per 2 anni. Innesto di esperienza e qualità per la squadra di Montella. Il braccio destro del presidente Commisso, Joe Barone, è a pranzo per la fumata bianca. Calciomercato Fiorentina, Ribery ciliegina sulla torta: col francese l’attacco è super [IL NUOVO ...

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Fiorentina-Boateng - è fatta! Il nuovo acquisto viola saluta il Sassuolo : “ : Boateng saluta il Sassuolo, il calciatore tedesco è ufficialmente un giocatore della Fiorentina: il post social di saluti è da applausi E’ fatta: la Fiorentina ha annunciato oggi che Boateng è ufficialmente un giocatore viola. Il club toscano ha reso noto di aver “acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dal Sassuolo“. Il calciatore tedesco, che pare si sia ...