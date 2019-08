Fino a 10 miliardi di pianeti “gemelli” della Terra nella nostra galassia

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Incrociando i dati del Telescopio Spaziale Kepler con quelli del satellite Gaia dell'ESA e inserendoli in complesse simulazioni, ricercatori americani hanno stimato cheVia Lattea potrebbero essercia 10dicon caratteristiche simili a quelle. Un numero enorme che aumenta sensibilmente le probabilità di scoprire vita aliena e una nuova "casa" per l'umanità.

MediasetTgcom24 : Nella Via Lattea fino a 10 miliardi di pianeti sosia della Terra #vialattea - AglionePg : @matteosalvinimi @Radio24_news Buffone, non hai fatto una minchia fino ad ora e adesso dici che hai in mente la man… - RedazioneLaNews : 19:24 | Nella Via Lattea fino a 10 miliardi di pianeti sosia della Terra -