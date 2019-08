Final Fantasy VIII Remastered | annunciata la data di uscita | ecco otto minuti di gameplay

Final Fantasy 7 Remake domina la classifica di giochi più attesi dai lettori di Famitsu : La popolare rivista giapponese Famitsu ha da poco pubblicato la classifica relativa ai giochi più attesi dai suoi lettori ed ancora una volta, troviamo in testa Final Fantasy 7 Remake con ben 1.113 voti.Al secondo posto troviamo invece (con una differenza molto marcata) Project Sakura Wars che ha totalizzato 766 voti. Al terzo posto spunta poi la versione per Nintendo Switch di Dragon Quest 11. Il quarto e quinto posto sono occupati dai giochi ...

Final Fantasy 7 Remake sarà innovativo come un gioco inedito della serie : Square Enix ha recentemente affermato che realizzare Remake è molto più difficile che realizzare giochi originali ed è facile capire perché. Soprattutto quando si tratta di amati classici, i Remake affrontano sempre alcune domande difficili: bisognerebbe attenersi al materiale originale il più possibile, o bisognerebbe provare a inserire le proprie idee rischiando di distaccarsi troppo dal titolo di partenza?Final Fantasy 7 Remake sta cercando ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Final Fantasy VII Remake : il settore 8 si mostra in nuove immagini : Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su Final Fantasy VII Remake allora forse vi interesserà sapere che Square Enix ha da poco pubblicato un paio di nuove immagini circa l'attesissimo gioco di ruolo giapponese.Le immagini (che potete trovare qui sotto) mostrano l'indimenticabile settore 8 di Midgar, prima nella sua versione concept art e successivamente come appare nel gioco. A giudicare dalle due immagini sembra proprio che il ...

La grafica di Final Fantasy 7 Remake in nuove immagini da PS4 : Final Fantasy 7 Remake è un po' un sogno che si avvera. Non solo per i fan della saga ruolistica di casa Square Enix, che non vedono l'ora di rivivere quello che è considerato da molti il capitolo meglio riuscito dell'intero franchise, ma anche per gli appassionati di GDR più in generale, che potranno Finalmente godersi quello che promette di essere un titolo destinato a lasciare il segno. Titolo che, come già saprete, debutterà con il primo ...

Final Fantasy VII Remake : una nuova immagine e una concept art ci mostrano Cloud e il celebre Shinra Building di Midgar : Square Enix ha pubblicato un nuovissimo screenshot e una concept art per l'atteso Final Fantasy VII Remake.L'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso una nuova concept art che mostra il famigerato Shinra Building di Midgar e uno screenshot in-game che mostra Cloud nel quartier generale."La Shinra Power Company ha preso piede nel mondo di FF7R dopo aver visto una rapida crescita a causa della raccolta dell'energia Mako", si legge nel ...

Final Fantasy XIV è diventato il migliore MMO sul mercato - editoriale : Con l'avvento di Shadowbringers, ultima espansione ad entrare nella famiglia di Final Fantasy XIV, il team guidato da Naoki Yoshida ha raggiunto una serie di incredibili traguardi. Nel 2019, non esiste titolo che sia stato meglio recepito da parte dell'utenza: tanto nelle versioni PC quanto in quelle PS4, infatti, la nuova costola dell'MMO targato Square-Enix si è piazzata in vetta a tutte le classifiche di preferenza, scavalcando colossi come ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age : gli sviluppatori svelano alcuni dettagli : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è la versione rimasterizzata di uno dei capitoli più amati dell'intero franchise di Final Fantasy, ovvero Final Fantasy 12, uscito per PlayStation 2 nell'ormai lontano 2007 (per lo meno nel mercato europeo).Ebbene, gli sviluppatori hanno registrato un curioso filmato nel quale raccontano la storia dietro allo sviluppo dell'amato titolo. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli ...

Final Fantasy XIV Online : Shadowbringers - recensione : Esistono due tipi di "veri fan di Final Fantasy": chi ha giocato e amato Final Fantasy XIV Online e chi non sa cosa si sta perdendo. Provocazioni a parte, la quattordicesima fantasia Finale di Square Enix ha attraversato momenti molto bui a partire dall'ormai lontano 2010 e nel corso dei primi anni di lancio, per poi tornare a nuova vita grazie a una ristrutturazione radicale, con la pubblicazione nel 2013 di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, ...

Final Fantasy XIV : in Cina KFC offre un codice per riscattare un Chocobo solo se si riesce a finire tutto il cibo presente nel menu : Se avete presente Final Fantasy XIV o comunque gran parte degli MMO presenti in circolazione, sapete anche che all'interno di questi giochi sono disponibili particolari cavalcature. Ma questa volta nel titolo di Square Enix, la cavalcatura che tutti anelano è un grasso e grosso Chocobo nero.Per ottenere questa cavalcatura in molti paesi è disponibile un codice da riscattare nel gioco associato ad un'offerta speciale: ebbene, in Cina per ottenere ...

Final Fantasy 7 Remake sarà tra i protagonisti all'Hong Kong Games Festival : Square Enix ha condiviso all'E3 2019 informazioni sul tanto atteso Final Fantasy 7 Remake dopo anni di silenzio e presto potremmo ricevere ulteriori dettagli.Sony ha recentemente annunciato novità sull'imminente Hong Kong Games Festival, che si terrà dal 26 luglio al 30 luglio. Tra i tanti giochi che la compagnia porterà allo show c'è proprio Final Fantasy 7 Remake, insieme ad altre importanti esclusive PS4 come Death Stranding e Marvel's Iron ...

Final Fantasy VII Remake non è previsto per Xbox One o altre piattaforme - parola di Square Enix : Final Fantasy VII Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, ed i fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla prima parte del gioco. Finora il titolo era stato annunciato per PlayStation 4; tuttavia nella giornata di ieri, all'interno di una pagina Facebook tedesca, per poco tempo è apparsa un'immagine che indicava l'arrivo del Remake anche su Xbox One in concomitanza con l'uscita su PS4.Sfortunatamente però Square ...

Final Fantasy VII Remake : la versione per Xbox One compare su una pagina Facebook : Final Fantasy VII Remake, o meglio, la prima parte del Remake, uscirà il prossimo anno su PlayStation 4, ma non è chiaro se il gioco sarà solo un'esclusiva temporanea per la console di Sony.Tuttavia, come riporta Wfftech, sulla pagina Facebook della divisione tedesca di Xbox è apparso un post che indicherebbe l'arrivo del gioco anche su Xbox One. Nonostante il post sia stato rimosso in seguito, un utente di ResetEra ha fatto uno screenshot e lo ...

Square Enix commenta le possibilità di avere un Final Fantasy X-3 : Final Fantasy X è senza alcun dubbio stato uno dei JRPG più importanti della generazione videoludica PS2, riporta Gamepur, e come possiamo vedere un suo ritorno è stato ponderato anche in casa Square Enix.Per la precisione, a parlare di un ipotetico "sequel del sequel", ovvero di un Final Fantasy X-3, è stato proprio il producer Yoshinori Kitase, il quale dichiara che Square non ha mai escluso questa possibilità lasciandosi la porta aperta alle ...