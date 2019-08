Fifa 20 | modalità Storia di Volta nel video di BfordLancer48

La modalità Volta di Fifa 20 non presenterà microtransazioni al lancio : La modalità Volta sarà una delle maggiori novità introdotte in FIFA 20, tale modalità andrà a rimpiazzare Il Viaggio e presenterà diversi stili di gioco, modalità ed un elaborato sistema di personalizzazione, senza dimenticarci di una componente narrativa che aiuterà a rendere Volta un'esperienza indimenticabile.Tuttavia stiamo parlando di un gioco EA ed in molti si sono chiesti quanto aggressiva sarà la politica di monetizzazione della ...

Fifa 20 - i cambiamenti in arrivo nella modalità Carriera : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del 27 settembre, data di arrivo sul mercato di FIFA 20, il videogioco realizzato da EA Sport che rappresenta sempre un’occasione imperdibile per tutti i calciofili. Come ogni anno le novità non mancheranno per attirare l’attenzione dei numerosi appassionati, anche se questa volta, Konami, il “rivale” più […] L'articolo FIFA 20, i cambiamenti in arrivo nella modalità ...

Fifa 20 : EA presenta la Modalità Carriera : Quest’anno in FIFA 20, la modalità Carriera consente ai giocatori di plasmare il futuro del loro club con nuove funzionalità che si concentrano sul portare più profondità e autenticità al gioco. Questa stagione è stata molto impegnativa per l’intero team della Modalità Carriera. Oltre ad aver impiegato molto tempo e risorse in pre-produzione, abbiamo costruito un ...

Fifa 20 : Pitch Notes #5 – Dettagli ufficiali della modalità Ultimate Team : EA Sports ha da poco divulgato il Pitch Notes che spiega nel Dettaglio tutte le funzionalità e alcuni miglioramenti chiave che ritroveremo in FUT 20. Fornire ai nostri fan obiettivi a breve, medio e lungo termine per far progredire il loro club per tutta la stagioneConsentire ai nostri fan di personalizzare e mostrare il proprio stile unico dentro e fuori dal campoAssicurarci che ci siano vari... Source

Fifa 20 Ultimate Team : EA annuncia nuove Icone e modalità : Quest'anno FIFA Ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell'annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l'esperienza di gestione delle rose. FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove modalità: Mystery Ball, King of the Hill, Max ...

Fifa 20 : Cambiano gli obiettivi della modalità Ultimate Team : Trasforma il tuo modo di giocare a FUT con un sistema di obiettivi ridefinito e obiettivi di stagione. Progredisci e personalizza il tuo club con una serie di obiettivi limitati e raggruppati per arrivare a nuovi obiettivi più complessi e gratificanti durante tutto l’anno. Completa una serie di obiettivi nel corso di una stagione per guadagnare punti esperienza per progredire. Source

EA presenta le novità di Fifa 20 tra la modalità Pro Club e molto altro ancora : FIFA 20 ha fatto molto parlare di sé per la mancanza della Juventus, ovvero della licenza ufficiale della squadra, la quale sarà chiamata Piemonte Calcio, ma molte sono le novità e migliorie di questo nuovo capitolo della serie, soprattutto per quanto riguarda la modalità Pro Club:Innanzitutto potremo sperimentare una maggiore personalizzazione dei nostri calciatori virtuali, con più opzioni per la personalizzazione e molto altro ancora. ...

