Fibra | Marracash | Noyz | Gué e tanti altri nel disco di Night Skinny | scatta il toto-rapper

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Nei giorni scorsi, producer tra i più apprezzati e rispettati della scena hip hop, tanto in ambito mainstream quanto nelle nicchie più underground, ha annunciato per il 13 settembre del 2019 la pubblicazione del suo prossimo album. Si tratta di un progetto attesissimo da tutta la scena, non solo per la risaputa e riconosciuta capacità del beatmaker originario di Termoli di cucire addosso agli artisti tappeti sonori su misura, riuscendo sempre a dare vita a lavori corali, inclusivi diestremamente lontani tra loro dal punto di vista tecnico e stilistico, senza però far sembrare mai nessuna voce fuori contesto, ma anche e soprattutto perché agli album di TNS hanno preso parte negli anni molti top player del rap game made in Italy....

GammaStereoRoma : Marracash - Vita Da Star Rmx ft. Fabri Fibra - GWvlker : @cita_8 Se mi spieghi un solo motivo per cui le critiche di luchè iniziali contro salmo sono valide ti do anche rag… -