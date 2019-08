Federico Quaranta a Blogo | Io cacciato da Linea Verde un giorno prima di

Linea Verde - Federico Quaranta sostituito : “La Tv? Non mi mancherà” : Federico Quaranta fuori da Linea Verde: “Mi hanno fatto uno sgarro” Federico Quaranta non condurrà più Linea Verde con Daniela Ferolla: al loro posto Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. La sostituzione di Quaranta, che solo un anno fa aveva preso il posto di Patrizio Roversi al timone di uno dei programmi di punta di Raiuno, ha destato scalpore. Il conduttore si è sfogato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: “Mi hanno ...

Palinsesti Rai - parlano gli esclusi. Cristina Parodi : “Non sono riuscita a parlare con nessuno”. Federico Quaranta : “Non conosco Beppe Convertini” : C’è chi entra e c’è chi esce, accade ogni anno inevitabilmente con dubbi e polemiche. I nuovi Palinsesti Rai, presentati alla stampa lo scorso 9 luglio, non fanno certo eccezione. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, a sorpresa, non avrà programmi nella prossima stagione. Sarà pagata per non lavorare con il rischio di un intervento della Corte dei Conti e con l’annuncio della De Santis di un nuovo progetto di cui al momento, ...