Federica Lisi | vedova Bovolenta | ' Amo una donna'

(Di martedì 20 agosto 2019) Sono passati ormai più di sette anni da quel giorno di fine marzo del 2012 che nessun pallavolista dimenticherà mai, come del resto rimarrà per sempre come una ferita sanguinante nei ricordi di. Era il 24 marzo eera la moglie del giocatore di pallavolo Vigor, centrale con alla spalle una carriera incredibile fatta di vittorie importantissime sia con la nazionale azzurra che con i vari club in cui ha militato.I due stavano vivendo felicemente, crescendo una famiglia numerosa composta da ben quattro figli. Una vita serena ed invidiabile, fino a quel tragico evento improvviso: durante un sabato qualsiasisi trovava in campo a giocare una partita del campionato di serie B, che vedeva di fronte il Volley Forlì, formazione in cui militava il centrale nativo di Rovigo, e la seconda squadra della Lube. La scena è una di quelle che difficilmente i ...

