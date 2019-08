Eurospin ritira uno dei suoi prodotti per potenziale rischio microbiologico INFO

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, marchio “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è statoto “a scopo precauzionale perdi contaminazione microbiologica“. Nelle avvertenze si invitano i clienti che fossero “in possesso del Salametto Dolce 200g (solo il lotto in questione, ndr) a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto venditadi riferimento per la sostituzione o il rimborso“. L'articolouno deiper, MARCHIO E LOTTO Meteo Web.