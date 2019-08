Ermitage e Louvre | gallerie d' arte a rischio tilt

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Angelo Allegri Nelle lunghe giornate d'estate visitare l'è una prova fisica più che intellettuale. Dalle prime ore della mattina una lunga fila di persone si snoda intorno al Palazzo d'Inverno. A poche centinaia di metri c'è il porto commerciale di San Pietroburgo, dove attraccano le navi da crociera in visita alla città: nella buona stagione sono almeno tre o quattro quelle ormeggiate ogni giorno lungo le banchina. In media portano 12mila persone che, tutte o quasi, dopo un trasferimento di 15/20 minuti in pullman, si precipitano a visitare una delle raccolte d'più famose del mondo. I musei e, paradossalmente, le cime montuose più inaccessibili, sono in prima linea nel sostenere l'impatto del sovraffollamento. In Italia le raccolte d'più visitate sono levaticane (circa 6 milioni di persone all'anno) e gli Uffizi di Firenze (2,2 milioni). Il ...