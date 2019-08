Equitazione | Europei 2019 | la Germania trionfa nella gara a squadre | Isabell Wert ancora

Equitazione - Europei dressage 2019 : doppietta tedesca dopo la prima giornata - Germania in testa alla classifica a squadre : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2019 degli Europei di Equitazione, che in quel di Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi la prima giornata per quanto riguarda la specialità del dressage, nel segno della Germania, con una doppietta nei primi due posti della classifica provvisoria. A guidare la graduatoria troviamo infatti Dorothee Schneider, che in sella a Showtime ha messo in mostra una prova sontuosa, risultando al primo posto ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 e le speranze di pass per l’Italia : L’Italia non sarà presente a Rotterdam agli Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), e dunque la prima notizia certa, ancor prima dell’inizio della rassegna continentale, è che il Bel Paese non avrà la squadra di dressage alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa infatti è l’ultima competizione, per le squadre europee, per centrare la qualifica della squadra, che assicura anche la presenza di tre ...

Equitazione - Europei 2019 salto : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto si terranno a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. L’Italia schiererà in Olanda Bruno Chimirri su Tower Mouche, ...

Equitazione - Europei paradressage 2019 : Sara Morganti la stella italiana - quattro azzurri in gara a Rotterdam : L’Italia non sarà presente a Rotterdam agli Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), ma sarà in gara nella specialità paralimpica del paradressage: Saranno quattro gli azzurri in gara da mercoledì 21 a domenica 25 agosto in terra olandese. Per la rassegna continentale il capo equipe Ferdinando Acerbi ha convocato Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV), Sara Morganti su Royal Delight (grado I), Francesca ...

Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 : Massimo Grossato prende il posto di Lorenzo De Luca : Tegola per l’Italia del salto ostacoli alla vigilia degli Europei di Equitazione di Rotterdam, che si disputeranno a partire da lunedì prossimo: un lieve risentimento occorso ad Ensor de Litrange, cavallo di Lorenzo De Luca, nell’ultima gara di Dublino, ha suggerito al selezionatore Duccio Bartalucci, in accordo con veterinario ed atleta stesso, di operare un cambio all’interno dei convocati azzurri. Lorenzo De Luca sarà ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : i favoriti delle gare individuali. Isabell Werth apparentemente senza rivali : Gli Europei di dressage, in programma a Rotterdam, in Olanda, vedranno assegnati due titoli individuali, ovvero il Grand Prix Special giovedì 22 agosto a partire dalle ore 16.00 ed il Grand Prix Freestyle sabato 24 dalle ore 15.00. Nella storia delle due specialità, nelle precedenti rassegne continentali, i podi sono stati praticamente identici nelle due gare, tranne in qualche rara eccezione. Campionessa uscente, sia nello Special che nel ...

Equitazione - Europei completo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno a Luhmühlen, in Germania, dal 29 agosto all’1 settembre, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del completo: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale domenica 1, giungendo tra le prime due non ancora qualificate. La classifica finale individuale verrà redatta nelle medesime prove valide anche per la graduatoria a squadre. Le gare verranno ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda le specialità del dressage e del paradressage: l’Italia non sarà presente nel dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile) e dunque deve dire addio alle velleità di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra, dato che nella manifestazione verranno assegnati gli ultimi tre pass, mentre sarà in gara con ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno a Rotterdam, in Olanda, dal 21 al 25 agosto, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, giungendo tra le prime tre non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. Le gare verranno trasmesse in streaming attraverso la piattaforma della federazione ...

Equitazione - Europei Paradressage Rotterdam 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Sara Morganti : L’Italia non sarà presente a Rotterdam ai Campionati Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), ma sarà in gara nella specialità paralimpica del Paradressage: Saranno quattro gli azzurri in gara dal 21 al 25 agosto in terra olandese. Per la rassegna continentale il capo equipe Ferdinando Acerbi ha convocato i seguenti atleti: Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV) Sara Morganti su Royal Delight (grado ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Sei bnomi compongono la short list azzurra : A meno di quattro settimane dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre, i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto ridotto la lista dei quattordici binomi preselezionati ai sei che compongono la short list azzurra. L’elenco completo dei sei binomi pre-convocati dell’Italia: Vittoria Panizzon su Super Cillious Umberto Riva su ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : i convocati dell’Italia - De Luca guida il quintetto. In palio 3 pass olimpici : Duccio Bartalucci, CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 19 al 25 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia di un risultato di prestigio, il quartetto selezionato è di buon spessore anche se spicca l’assenza di Alberto Zorzi che a momento non dispone di un primo cavallo adeguato alla rassegna continentale e dunque rientrerà per la ...

Equitazione - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il completo. Quattordici i binomi pre-selezionati : A poco più di un mese dagli Europei di completo, in programma a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: i selezionatori dell’Italia, Katherine Lucheschi e Giacomo Della Chiesa, hanno scelto i Quattordici binomi che compongono la long list azzurra, che verrà ridotta entro il 2 agosto ai sei che prenderanno parte alla competizione. L’elenco completo dei pre-convocati dell’Italia: Evelina Bertoli su Seashore ...