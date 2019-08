Enrica Bonaccorti Gemelle Kessler | avete fatto ingelosire mia madre perché

HO QUALCOSA DA DIRTI - Enrica Bonaccorti a settembre su TV8 : TV8 sta per portare sul video una nuova produzione originale, prodotta da Ballandi Arts, che vedremo a settembre in prima tv assoluta: Ho QUALCOSA da DIRTI. Come informa il comunicato stampa dell’emittente, la rete rafforza la proposta del pomeriggio con una delle conduttrici più amate della tv italiana, Enrica Bonaccorti, che torna dopo tanti anni al timone di un programma quotidiano. Novità su TV8: HO QUALCOSA DA DIRTI La nuova ...

Chiusi per Flop : la Seratissima… sfortunatissima di Enrica Bonaccorti : Massimo Boldi e Enrica Bonaccorti Nuovo appuntamento con Chiusi per Flop, la rubrica che in questa estate rispolvera alcuni tra i più grossi tonfi della tv pubblica e privata. Questa settimana scriviamo di Seratissima, varietà di Canale del 1993 condotto da Enrica Bonaccorti (qui il suo nuovo impegno su Tv8), nato come risposta Fininvest alla decisamente più fortunata Serata D’Onore della Rai. Seratissima… sfortunatissima Martedì ...

Ho qualcosa di dirti : il nuovo programma con Enrica Bonaccorti - al via da settembre su Tv8 : Enrica Bonaccorti tornerà in tv in autunno con un programma quotidiano tutto suo.Tv8, infatti, ha deciso di affidare alla popolare conduttrice una nuova produzione originale che andrà in onda con l'inizio della nuova stagione televisiva.Il titolo del programma è Ho qualcosa da dirti. Con questa nuova trasmissione, quindi, Enrica Bonaccorti torna dopo tantissimi anni al timone di un programma quotidiano, come già anticipato. L'ultimo, quasi ...

