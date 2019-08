Edoardo Raspelli | addio a Melaverde dopo 20 anni | Mi piange il cuore

Edoardo Raspelli lascia Melaverde - lo sfogo contro Mediaset : “Non me la sento di proseguire così - meglio lasciar perdere” : Tanto tuonò che piovve. Alla fine il 70enne Edoardo Raspelli ha deciso di lascia re, dopo 21 anni di onorata conduzione, “ Melaverde ” in onda prima su Retequattro e poi su Canale 5. Una svolta sofferta per la carriera del giornalista. Qualche avvisaglia c’era già stata la scorsa stagione televisiva quando Raspelli ha condotto ad intermittenza le puntate del programma incentrato sulle tradizioni culinarie italiane, in seguito ad un piccolo ...

Edoardo Raspelli lascia Melaverde : «Era tutta la mia vita professionale (e non solo) - ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata» : Edoardo Raspelli “Era la mia vita e mi piange il cuore, ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata“. Con queste parole, il giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli ha annunciato che non sarà più il conduttore di Melaverde, il programma enogastronomico in onda su Canale 5 ogni domenica mattina. Alla base della scelta dell’uomo, il rifiuto di condurre soltanto 7 delle 14 puntate previste per la nuova edizione ...