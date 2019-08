Ecco Perchè Fedez e Rovazzi Hanno Litigato!

Simon Gautier - il presidente del 118 : «Si poteva salvare - ma non potevamo geolocalizzarlo. Ecco perché» : La morte di Simon Gautier poteva essere evitata, se il 118 fosse riuscito a geolocalizzare la sua telefonata in cui chiedeva aiuto dopo essersi rotto le gambe. La denuncia arriva proprio...

Turista francese trovato morto in Cilento : Ecco Perchè non è stato possibile geolocalizzare la telefonata di Simon : In Italia manca ancora una tecnologia, la Advanced mobile location (Aml), che permette di individuare con esattezza la posizione. È anche per questo che ci sono voluti giorni per trovare Simon Gautier

Ziliani : La Juve non forma i suoi giocatori. Ecco perché ha problemi di lista Champions : Sul Fatto Quotidiano la consueta rubrica di Paolo Ziliani. Che oggi si occupa della Juventus e della sua cattiva programmazione. Ziliani parte dalle parole di Paratici di qualche giorno fa, quando, a proposito della lista di 25 giocatori da consegnare all’Uefa per la prossima Champions ha detto: “Possiamo iscrivere 21 giocatori più 4 local player: quest’anno ne abbiamo solo uno, per cui ne iscriveremo solo 22”. Parole che, scrive Ziliani, ...

I grillini sono al 7% nei sondaggi : Ecco perché non vogliono nuove elezioni : Il Corriere della Sera con Tommaso Labate svela il perché Davide Casaleggio abbia benedetto l’alleanza con il Pd. “Casaleggio, idealmente,

Costanza Caracciolo rivela : “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” : Costanza Caracciolo spiega perché non ha ancora mostrato il volto di sua figlia sui social Oggi per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è una giornata molto speciale. La loro figlioletta, Stella, compie 9 mesi. La bambina è nata nel Novembre del 2018 facendo la felicità di mamma e papà che, da molto, desideravano proprio un […] L'articolo Costanza Caracciolo rivela: “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” proviene da ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle vuole lasciar morire Christoph! Ecco perché… : Fin dal suo ingresso in scena alcuni mesi fa, è stata il braccio destro di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nonché sua complice in tutti in suoi più loschi intrighi. Eppure la situazione sta per cambiare! Eh sì, perché dopo aver fatto di tutto per conquistare la sua stima ed il suo amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) arriverà addirittura a cercare di uccidere il suo stesso padre! Ecco ...

Ecco perché la Open Arms non poteva andare in Spagna (nonostante quello che dice Salvini) : Il ministro dell'Interno continua a ripetere che la nave sarebbe dovuta andare nel Paese di cui batte bandiera. Ma Madrid non l'avrebbe fatta attraccare. Lo stallo politico europeo di fronte alla tragedia di chi muore nel Mediterraneo

MEETING/ Ecco perché il pensiero umano è più grande di tutti gli algoritmi : Cosa c'è al fondo del conoscere? E se il segreto dell'intelligenza artificiale fosse proprio il suo fattore umano? Se ne parla oggi al MEETING di Rimini

Dolore mestruale : Ecco quanto influenza la vita e perché non va sottovalutato : (foto: Us Department of Agriculture/Flickr) Dismenorrea, o Dolore mestruale. Un problema comune e sottovalutato: dalla società, ma anche dalle donne che ne soffrono, abituate a sopravvivere come possono a questa scomoda presenza. Fin troppo spesso, però, crampi, dolori e malesseri associati al ciclo mestruale si presentano con intensità tale da compromettere le attività quotidiane. E in mancanza di supporto medico, l’impatto sulla vita ...

Gli Usa tornano alla carica - Trump vuole comprare la Groenlandia. Ecco perché : La proposta del presidente americano, Donald Trump, di valutare l'acquisto della Groenlandia non e' una provocazione, ne' tantomeno una boutade elettorale ma fa parte della strategia d'espansione americana adottata sin dalla seconda meta' dell'Ottocento e ora rafforzata in chiave anti-Cina e anti-Russia. Oggi la Groenlandia torna a essere allettante per Washington grazie in primis al cambiamento climatico che ha reso l'isola piu' grande del ...

Ecco perché OnePlus 7 Pro - Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 : I premi annuali EISA (Expert Imaging and Sound Association) riconoscono a Huawei per il secondo anno consecutivo il premio per il miglior smartphone con il P30 Pro e bissa il successo ottenuto con il P20 Pro lo scorso anno. premiati anche Honor 20 Pro (smartphone lifestyle), OnePlus 7 Pro (Smartphone avanzato) e Redmi Note 7 (Best buy). L'articolo Ecco perché OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 ...

Anna Falchi contro tutti : “Ecco perché sono sparita”. L’accusa è pesante : “sono stata bandita dalla tv generalista”. Anna Falchi parla raramente, ma quando lo fa scuote tutto quello che ha intorno. La bellissima attrice e conduttrice manca dai radar televisivi veramente da molto tempo e tranne qualche fugace apparizione non è più stata protagonista di alcun progetto importante. Per questo ha deciso di parlare e in un’intervista al Corriere della Sera rilascia dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. “Ho detto ...

"Ecco perché il Morandi - per me - è stato il ponte della vita" : Francesco Curridori Nel primo anniversario della tragedia del ponte Morandi di Genova un inno alla vita da parte di chi ha conosciuto il dolore Nel giorno della commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, la mia testa e il mio cuore vanno a Genova. La città di Cristoforo Colombo, Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio, io la porto davvero nel cuore, come se fosse una seconda casa. Per me il ponte Morandi non è e non sarà ...

Alessia Fabiani - che fine ha fatto l’ex letterina : Ecco perché ha lasciato la tv : Alessia Fabiani, ecco che fine ha fatto l’ex letterina di Passaparola dopo aver lasciato la tv Che fine ha fatto Alessia Fabiani? L’ex letterina di Gerry Scotti a Passaparola si svela in un’intervista sul nuovo numero di Chi. Oggi è una mamma single, di due gemelli, Keira e Kim. Ed è proprio per loro che […] L'articolo Alessia Fabiani, che fine ha fatto l’ex letterina: ecco perché ha lasciato la tv proviene da ...