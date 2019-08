Drammatico aumento del livello del mare nei prossimi decenni | ecco 2 scenari possibili

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Con uno studio che ha messo in correlazione le proiezioni climatiche per ianni con quelli dei movimenti della superficie terrestre lungo alcune coste del Mediterraneo negli ultimi 20 anni, i ricercatori hanno evidenziato uncerto deldel, ipotizzando due. Il tema delle variazioni climatiche sta, sempre di più, concentrando l’attenzione dei ricercatori in tutti i settori delle geoscienze. Con lo studio “Natural Variability and Vertical Land Motion Contributions in the Mediterranean Sea-Level Records over the Last Two Centuries and Projections for 2100”, pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista Water della MDPI, ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), della Radboud University (Olanda) e della Sorbonne Université (Francia) hanno osservato come potrebbe aumentare ildelnel 2050 e nel 2100 in ...

