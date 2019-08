Donazione di organi | più vicino il silenzio-assenso grazie al nuovo regolamento sui

Donazione degli organi : il Ministro Grillo firma il regolamento per il silenzio-assenso : Via libera al regolamento per l’attuazione delle norme sul silenzio–assenso per la Donazione degli organi. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto ministeriale sul Sistema informativo trapianti (Sit), “previsto dalla legge n. 91 del 1 aprile 1999, che regola il principio del silenzio-assenso sulla Donazione di organi“, si legge in una nota del dicastero. “Abbiamo finalmente sbloccato dopo ...