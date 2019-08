Diabolik | funerali ‘sotto scorta’ per il leader degli Irriducibili

Funerali Diabolik - firmata l'ordinanza per la esequie al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l'ordinanza contenente le misure di sicurezza per i Funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato mercoledì alle 15 dalle forze dell'ordin

Funerali Diabolik - firmata l’ordinanza per la esequie al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per i Funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato mercoledì alle 15 dalle forze dell’ordine da Tor Vergata al e poi al cimitero Flaminio. Il corteo funebre arriverà al Santuario e le auto potranno essere ...

Diabolik - funerali "a numero chiuso" al Divino Amore : Il 21 agosto i funerali di Fabrizio Piscitelli, lo storico capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di...

Diabolik - Funerali Fabrizio Piscitelli/ C'è l'accordo : 100 persone per l'addio all'ul : Diabolik, Funerali Fabrizio Piscitelli: accordo fra famiglia e Questura, 100 persone potranno dire addio al noto ultras di casa Lazio

Omicidio Diabolik - raggiunto l’accordo tra questura e famiglia sui funerali : E’ stato raggiunto l’accordo tra la questura e la famiglia del capo ultras laziale ucciso, Diabolik, su dove svolgere i funerali. Le esequie si terranno al Divino Amore. Vi potranno partecipare non più di 100 persone. La cerimonia era stata inizialmente fissata dalla questura all’alba del 13 agosto e in forma privata. La famiglia, però, si era opposta duramente. La polizia, temendo problemi di ordine pubblico, ha anche ...

Omicidio Diabolik - la questura accorda alla famiglia i funerali al Divino Amore. Resta alto il grado di attenzione per l’ordine pubblico : La questura di Roma ha accordato alla famiglia di Fabrizio Piscitelli la possibilità di svolgere i funerali presso il Santuario del Divino Amore, sulla via Ardeatina, alla periferia sud della Capitale. “Diabolik”, com’era conosciuto il 53enne capo ultrà della Lazio e fondatore del gruppo degli Irriducibili, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca su una panchina del Parco degli Acquedotti, alla periferia ...

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio in tutta Italia per il no ai funerali. Rischio disordini per il derby di Roma il 1 settembre : Il mondo ultras è in subbuglio e la tenuta dell’ordine pubblico minaccia le prime due giornate del campionato di Serie A di calcio. Con i rischi maggiori concentrati in occasione del derby Lazio-Roma, in programma allo stadio Olimpico domenica 1 settembre, alle ore 18. È la conseguenza del braccio di ferro fra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli, il 53enne conosciuto con il nome di battaglia “Diabolik“, ...

Omicidio Diabolik - la sorella : "Vogliamo funerali pubblici - situazione aberrante" : Il Questore della Capitale Carmine Esposito non ha intenzione di indietreggiare, negando il funerale in forma pubblica e...

I funerali di “Diabolik” rinviati e il crollo del peso argentino : DALL'ITALIA Sono stati rinviati i funerali dell'ultras della Lazio noto come “Diabolik”. I familiari dell’uomo, ucciso a Roma il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, non si sono presentati all’obitorio in polemica con la decisione del questore di non aprire le esequie alla tifoseria. Pacco s

Fabrizio Piscitelli - saltati funerali Diabolik/ Famiglia non ritira salma ultrà Lazio : ultrà Lazio ucciso, saltati funerali Fabrizio Piscitelli: Famiglia non ritira salma per protesta. Ira figlia di Diabolik 'mio papà ucciso da uomo libero'

Diabolik - funerali rinviati : Roma, 13 ago. (AdnKronos) - Sono stati rinviati i funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli. La questura ha riposizionato i cinque blindati che erano stati dislocati a protezione dell’ingresso principale del cimitero Flaminio in via Amulio, nei pressi della sede degli Irriducibili, al policli