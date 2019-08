Di Marzio su Icardi | “l’unica squadra che lo tenta è la Juventus”

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

ICARDI ALLA ROMA?/ Di Marzio : l'Inter chiede Dzeko e 60 milioni - si tratta : ICARDI-Roma, futuro giallorosso per il bomber? L'argentino apre ALLA società capitolina, ecco le richieste dell'Inter per l'argentino.

Di Marzio : “Icardi ha aperto a questi progetti - bisognerà trovare l’accordo con l’Inter” : Mauro Icardi, secondo Gianluca Di Marzio ha aperto alle offerte di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito. “Per Edin Dzeko, Roma e Inter sembramo ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più alla portata per la squadra di Conte. I tempi dello scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevissimi, perché c’è da attendere prima la definizione dell’approdo di Lukaku ...