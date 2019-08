Dentro M5S prevale lo scetticismo sul Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Arriva Sergio Battelli, il trend setter dei deputati M5s davanti alla buvette, in un insolitamente sobrio abito nero: “È l’abito del funerale”, ironizza.In aula al Senato va in scena il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, fuori uno sparuto manipolo di groupie innalza un lenzuolo: “Conte l’Italia ti ama”. E tra lo sciamare dei senatori e deputati in gita a Palazzo Madama si inizia a fare i conti con una realtà più ostinata dei desiderata. “Il forno con il Pd si può riaprire”, si dice fiducioso il capogruppo alla Camera Francesco D’Uva. Ma a microfoni spenti anche l’ottimismo dei big del Movimento si affievolisce.A nessuno è sfuggito un dettaglio che poi tanto dettaglio non è. Proprio prima che Matteo Renzi replicasse al premier in aula, la macchina del segretario del Pd ...

petergomezblog : Crisi di governo, Renzi: “Nessuno di noi starà dentro l’esecutivo”. Salvini: “Passi indietro? Aspetto che Conte par… - BorroniAnna1 : RT @RoccoTodero: Il populismo è dentro la testa della maggior parte dei giornalisti Italiani. A #maratonamentana domande a #Renzi da pensie… - M5S_No_Grazie : RT @IL_Portaborse: Dentro il Movimento 5 Stelle è in atto una sommossa contro Di Maio. Luigi è sotto attacco ormai da giorni -