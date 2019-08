Demi Lovato al concerto di Ariana Grande si è scatenata come avresti fatto tu

Ariana Grande ha reso davvero speciale il compleanno di Demi Lovato : Oggi Demi compie 27 anni The post Ariana Grande ha reso davvero speciale il compleanno di Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Demi Lovato posano insieme al loro manager Scooter Braun su Instagram : "Fam" cit.

L’endorsement di Katy Perry - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...

Demi Lovato pungente contro hater : Grazie ma non credo che mi metterò a dieta : La cantante 27enne Demi Lovato, che da anni combatte contro problemi di droga e di origine alimentare, ha lasciato di stucco rispondendo ironicamente al post offensivo di un hater. La cantante Demi Lovato ha dato una bella lezione ad un hater che l’ha offesa riguardo al suo aspetto fisico su Instagram. L’account in questione aveva postato una foto della 27enne di origini messicane mentre saliva in macchina dopo quella che sembrava ...

Demi Lovato ha una risposta super ironica per chi le dice di mettersi a dieta : Prendi ispirazione

Justin Bieber e Demi Lovato nella guerra tra Taylor Swift e Scooter Braun - cosa sta succedendo e perché : Una nuova acerrima faida sta scuotendo lo showbiz americano, quella tra Taylor Swift e Scooter Braun che sta coinvolgendo anche alcuni artisti rappresentati dal manager, tra i più potenti del settore discografico, come Demi Lovato e Justin Bieber. A far scoppiare il caso è stata la notizia che la società Ithaca Holdings di Braun ha comprato da Scott Borchetta l'etichetta Big Machine Label Group per 300 milioni di dollari. In questo modo, i ...

Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia - anche se a qualcuno potrà non piacere : Demi sta per tornare

Demi Lovato sta lavorando al nuovo album che racconta la sua “versione della storia” - ma non uscirà presto : Dopo la firma del contratto col nuovo manager Scooter Braun, Demi Lovato sta lavorando al nuovo album di inediti e annuncia che sarà un lavoro molto personale e onesto. Reduce dell'anno più difficile della sua vita, dopo essere finita in rianimazione per un'overdose ad un party la scorsa estate e aver affrontato una riabilitazione di 3 mesi, la popstar è tornata in studio per incidere il successore di Tell Me You Love Me, album del 2016 ...

Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato : OPS!