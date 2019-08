Death Stranding | compare nuovamente la dicitura solo su PlayStation

Gamescom 2019 : Death Stranding si mostra in un inedito video gameplay : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e fortunatamente Hideo Kojima in persona è salito sul palco della Gamescom per diffondere alcuni dettagli sul suo nuovo progetto, il tutto condito con un inedito video gameplay.Il video mostra il protagonista Sam, raggiungere una sorta di avamposto (grazie all'utilizzo della fidata scala) per l'organizzazione per cui lavora e consegnare la merce designata. In seguito ad una brutta caduta ...

Gamescom 2019 : Death Stranding - Hideo Kojima e nuovi trailer per Mama - Bridge Baby e Deadman : Hideo Kojima è salito sul palco del Gamescom 2019 Opening Night Live per parlare del piatto forte dell'evento: Death Stranding. Un gioco definito ancora una volta unico, un open-world che è nelle ultimissime fasi di sviluppo e per il quale il buon Kojima non sarebbe dovuto essere presente all'evento per non perdere neanche un minuto di tempo da dedicare allo sviluppo.I personaggi secondari sono protagonisti assoluti di due trailer e si tratta di ...

Death Stranding : Hideo Kojima torna a mostrare il gioco e gli effetti dell'acqua in una nuova immagine : Hideo Kojima ci ha offerto un nuovo sguardo ravvicinato al suo attesissimo Death Stranding, pubblicando una nuova immagine sul suo account Twitter.L'immagine ci permette di vedere il lavoro svolto per quanto riguarda la realizzazione dell'acqua. Come potete vedere, l'immagine visibile più in basso mette in risalto gli effetti del sistema di illuminazione e i riflessi, che sottolineano l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo.Leggi altro...

Death Stranding : molti fan si sono stupiti della sua rimozione dalla lista esclusive PlayStation : Death Stranding è il nuovo ed attesissimo titolo targato Hideo Kojima che stando a quanto dichiarato sarà l'avanguardia di (addirittura) un nuovo genere videoludico. Il gioco era inizialmente previsto (o meglio si pensava essere) in esclusiva PS4 ma di recente il suo nome è stato eliminato dalla relativa lista, mandando in confusione decine di fan.Questo non significa che Sony ha appena perso un'esclusiva ma che semplicemente Death Stranding non ...

Death Stranding : terminate le registrazioni del doppiaggio giapponese : Lo sviluppo di Death Stranding sta procedendo, avviandosi così al suo completamento. A tre mesi esatti prima del lancio del gioco, il regista Hideo Kojima ha recentemente parlato del fatto che il suo studio è entrato nel cosiddetto "periodo di crunch", in cui gli sviluppatori sono sottoposti a straordinari per far sì che il gioco sia completo per la data prestabilita.Attraverso Twitter, Kojima ha confermato che la sessione del doppiaggio ...

Death Stranding si mostra in nuove stupende immagini : Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'estate, complice il fatto che segnerà il ritorno sulla scena di quel genio di Hideo kojima, creatore della saga di Metal Gear. Nell'attesa di scoprire di più sul nuovo progetto di Kojima (è stato confermato che il gioco sarà presente alla Gamescom 2019), sono state pubblicate un paio di nuove immagini.Entrambe le immagini mostrano la bellezza delle ambientazioni di Death Stranding ...

Death Stranding non compare più come esclusiva PS4 sul sito ufficiale di Sony : Negli ultimi mesi si è parlato più volte di una versione PC dell'atteso Death Stranding. Il nuovo gioco della mente dietro la serie di Metal Gear, Hideo Kojima, è stato elencato come esclusiva PS4 sul sito Web di Sony, tuttavia, sembra che il gioco potrebbe uscire anche su altre piattaforme.come si può vedere chiaramente sul sito web di Sony, Death Stranding non si trova da nessuna parte nella sezione "Esclusive PS4", diversamente da qualche ...

Death Stranding si trasforma in un anime grazie ad un progetto creato da due fan : Tra tutti i giochi di prossima uscita quest'anno, Death Stranding è sicuramente tra quelli più attesi dai fan di Hideo Kojima. Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima di poter mettere le mani su una copia del gioco, due artisti stanno creando un bellissimo omaggio.Channy e Kimberly, una coppia di animatori di Parigi, hanno condiviso alcune immagini di un progetto di animazione che immagina Death Stranding nello stile di un anime. Secondo il ...

E' ufficiale - Death Stranding sarà presente alla Gamescom 2019 : Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della presunta (o meglio quasi scontata) presenza di Death Stranding alla Gamescom 2019, in quanto apparso in un trailer pubblicato dal famoso giornalista e conduttore Geoff Keighley.Tramite un recente Tweet, Keighley ha però oggi confermato ufficialmente che l'attesissimo titolo di Hideo Kojima sarà presente all'evento e lo stesso sviluppatore sarà presente sul palco dello show di apertura della ...

Hideo Kojima porta Death Stranding alla Gamescom 2019 : cosa possiamo aspettarci? : Nell'ampio panorama videoludico, Death Stranding rappresenta uno dei progetti più misteriosi e allo stesso tempo ambiziosi. Non solo per il suo particolarissimo setting o per un gameplay ancora contornato di dubbi e criticità, ma anche e soprattutto per le promesse del suo stesso creatore. Dietro alla prossima esclusiva PlayStation 4 - forse solo temporale - c'è infatti nientemeno che Hideo Kojima, già autore della saga di Metal Gear e "papà" ...

Death Stranding - FIFA 20 e Concrete Genie sono tra i giochi in uscita quest'anno su PlayStation 4 : L'anno non è ancora finito e PlayStation 4 arricchirà la sua libreria con altri nuovi giochi tanto attesi dai giocatori. Vediamo quindi quali saranno i titoli che ci accompagneranno lungo tutta questa seconda metà del 2019.A partire dal 27 agosto uscirà Control, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy. La protagonista, Jesse Faden, si farà strada attraverso il mondo di gioco utilizzando una serie di devastanti poteri cinetici.Il 30 ...

Death Stranding : l'attesissimo titolo di Kojima sarà presente alla Gamescom 2019 : Il famoso giornalista e conduttore videoludico Geoff Keighley ha recentemente pubblicato uno speciale teaser dedicato all'annuncio di Opening Night Live, speciale evento che verrà ospitato alla Gamescom 2019. Ebbene grazie a questo trailer sappiamo che il tanto atteso Death Stranding verrà ospitato all'evento tedesco.In effetti Keighley è una persona molto vicino ad Hideo Kojima ed ha inserito un'immagine nascosta del gioco nel trailer di cui ...

Death Stranding : Hideo Kojima dichiara che lo studio è attualmente in fase di crunch : Hideo Kojima nella giornata di ieri ha annunciato attraverso i social che lo studio di sviluppo che sta lavorando a Death Stranding è entrato nella fase di crunch."Death Stranding possiede un qualcosa che nessun altro gioco ha mai avuto finora in termini di gameplay e storia" ha twittato Kojima. "Lo studio che ho fondato è piccolo ed indipendente, ma stiamo per fare tutto il necessario affinché il gioco possa uscire l'8 novembre. Siamo ancora ...

Death Stranding innalzerà gli standard del settore videoludico - parola di Troy Baker : Hideo Kojima ha sempre cercato con i suoi giochi di provare nuove cose sia nel gameplay che nella narrazione. E con Death Stranding l'autore vuole stravolgere completamente gli standard dell'industria videoludica.Durante un'intervista, Troy Baker, che interpreta il misterioso antagonista chiamato Higgs, ha affermato che Kojima sta cercando di innalzare gli standard di questo settore."Se conoscete bene Kojima sapete anche che lui non crea giochi ...