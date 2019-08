De Rossi dopo l’esordio con il Boca | “è stato qualcosa di magico”

De Rossi dopo l’esordio con i Boca : “è stato qualcosa di magico” : “E’ stato qualcosa di magico, qualcosa che ho sempre sognato. Pero’ quando gioco metto da parte le emozioni, mi concentro sulla gara”. Sono le dichiarazioni di Daniele De Rossi dopo l’esordio con vittoria, alla Bombonera di Buenos Aires con la maglia del Boca Juniors in un’intervista a Fox Sport ripresa da Ole’, “sono stato accolto benissimo, come non dimentichero’ mai. Sono felice, mi ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi terza dopo due serie : Scattata la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, dove oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle qualifiche del trap femminile, che verranno completate domani, quando ci sarà anche la finale. L’Italia, che affronta la manifestazione con relativa tranquillità, dato che ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, sorride per il terzo posto ...

MotoGp – Valentino Rossi resta positivo dopo le FP2 in Austria : “buone sensazioni. Vi spiego perchè sono arrivato 11°” : Buone sensazioni per Valentino Rossi dopo le FP2 in Austria: il ‘Dottore’ si approccia al weekend del Red Bull Ring con ottimismo nonostante l’11° posto della seconda sessione di prove libere Seconda sessione di prove libere conclusa con un po’ di sfortuna per Valentino Rossi che, a causa di un po’ di traffico avuto davanti, non è riuscito ad andare oltre l’11° miglior tempo sulla pista del Gp ...

Federico Rossi e Paola Di Benedetto paparazzati dopo la rottura : cena intima in un locale : Cosa sta succedendo tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Stando alle voci che circolano sui social network da ieri sera, sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso tra i due giovani a circa un mese dalla loro mediatica rottura. La bella influencer e il cantante, infatti, sono stati paparazzati in un ristorante qualche sera fa: si dice che la ragazza stia provando a dare una seconda chance all'ex fidanzato, reo di averla tradita con la ...

Valentino Rossi affaticato - Fabio Quartararo è il più veloce dopo le prime libere del Gp in Repubblica Ceca : Fabio Quartararo è il più veloce dopo le prime libere del GP della Repubblica Ceca. Il francese della Yamaha Petronas ha girato in 1'55"802 in FP2, tenendosi alle spalle la Honda di Marquez (+ 0"023) e le Ducati di Dovizioso e Miller (entrambi a + 0"269), con il Dovi che al mattino avava fatto il mi

Federico Rossi smette di seguire Damante su IG dopo l'incontro tra il Dj e la Di Benedetto : Cosa avrà pensato Federico Rossi nel vedere la sua ex Paola Di Benedetto divertirsi in discoteca con l'amico Andrea Damante? Una risposta, seppur indiretta, potrebbe averla data qualche giorno fa il cantante con un gesto che ha fatto nei confronti del tronista di Uomini e Donne. Il blog "Vicolo delle News" fa sapere che il componente del duo Benji&Fede ha smesso di seguire su Instagram il "Dama" poco tempo dopo che hanno cominciato ad ...

MotoGp - Loris Baz non ha dubbi : “ecco su chi deve puntare la Yamaha dopo il ritiro di Valentino Rossi” : Il pilota francese ha espresso il proprio punto di vista su colui che dovrebbe prendere il posto di Valentino Rossi in Yamaha dopo il suo ritiro Il ritiro di Valentino Rossi non è affatto imminente, però la Yamaha ha già cominciato a pensarci, nonostante Jarvis lo abbia prima ammesso e poi ritrattato. La Casa di Iwata potrebbe però averlo già in casa l’erede del Dottore, ovvero quel Fabio Quartararo riuscito a centrare tre podi e due ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : riprende il Mondiale dopo la pausa estiva. Dovizioso e Valentino Rossi devono ritrovarsi : Le vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019 si stanno ufficialmente concludendo. Alcuni piloti le hanno vissute in maniera serena cercando di ricaricare le pile. Tra questi, senza alcun dubbio, non possiamo che citare Marc Marquez, ormai lanciatissimo verso l’ennesimo titolo iridato, Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, sempre più costantemente ai piani alti delle classifica, ed il nostro Danilo Petrucci, ...

Paola Di Benedetto : addio a Federico Rossi dopo la notte di fuoco con Emma Muscat (RUMORS) : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è finita un paio di settimane fa: improvvisamente, la modella ha annunciato di essere tornata single con un messaggio che ha pubblicato su Instagram. Nonostante nessuno dei due abbia mai raccontato le motivazioni per le quali c'è stato questo distacco, i giornalisti di "Chi" hanno scoperto che sarebbe un'altra donna la causa di tutto: la bella vicentina, infatti, avrebbe avuto conferma ...

Temptation Island : doppio appuntamento la pRossima settimana - puntata speciale sul 'mese dopo' : La sesta edizione di Temptation Island è agli sgoccioli: la prossima settimana, infatti, si concluderà un'annata molto fortunata del reality, che ha regalato a Mediaset ascolti record sin dalla prima puntata. Chi si aspettava che il programma finisse lunedì 29 luglio con la messa in onda dei tre falò di confronto rimasti in sospeso, si sbagliava di grosso: martedì 30, infatti, sarà trasmesso uno speciale del format nel quale le 6 coppie del cast ...

Dopo i gRossi ritardi di ieri - la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità : La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità Dopo i grandi ritardi dei treni di lunedì tra Roma e Milano: con una media di tre ore per i treni sulla linea dell’alta velocità e su quella convenzionale. I ritardi erano stati causati

PAOLA DI BENEDETTO/ Dopo Madre Natura ritorno di fiamma con Federico Rossi? A Capri.. : PAOLA Di BENEDETTO è la Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 7 . Di recente è balzata agli onori delle cronache insieme a Fede Rossi.

Eruzione Stromboli : le pietre vulcaniche arrivano nelle acque di Messina e Reggio Calabria 11 giorni dopo il paRossismo [FOTO] : Molti bagnanti, sulle coste di Messina e Reggio Calabria, stanno osservando sulla superficie dell’acqua del materiale galleggiante dal colore scuro, un fenomeno che viene erroneamente scambiato per sporcizia: si tratta invece delle pietre vulcaniche prodotto dell’Eruzione di Stromboli. dopo 11 giorni il materiale piroclastico, spostato dalle correnti, sta arrivando nella zona dello Stretto: a corredo dell’articolo le foto da ...

Human Technopole - prende forma (dopo molte polemiche) il progetto per la pRossima frontiera della ricerca genetica : Dimmi che Dna hai e ti dirò come curarti. È la versione personalizzata della medicina e l’ultima frontiera della ricerca genetica. Siccome infatti ogni essere umano ha un patrimonio di geni diverso, non si può dire che esistono malattie uguali. E quindi risposte identiche alle terapie. Superare il rigido approccio della medicina tradizionale, fatto di diagnosi e trattamenti standard applicati a milioni di pazienti, per migliorare la qualità ...