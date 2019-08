Damascelli | Imbarazzante che Balotelli usi il Decreto Crescita ideato per i ricercatori

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) Su Il Giornale, Tonyscrive del ritorno di Mario. Un rimpatrio agevolato dalla legge che permette sconti e agevolazioni fiscali per il rientro in patria di chi ha lavorato almeno due anni all’estero. E che erano andati via “per i propri affari e per una vita meno onerosa”. Una legge che avrebbe dovuto agevolare il rientro dei cervelli,, docenti, studenti, maestreanze qualificate e direttive, ma su cui il calcio si è buttato subito, astutamente. E così è tornato anche Mario, “più che di un cervello trattasi di piedi e di muscoli importanti”, passato per Inghilterra e Francia. Della stessa legge ha usufruito Antonio Conte. la quota di reddito soggetta a tasse, per entrambi, scende così dal 50 al 30% e l’agevolazione dura 5 anni. “Non male per chi già nuota nell’oro e gode di altri privilegi ma tant’è, la legge è ...

