Dal contratto alla crisi | il film dei 14 mesi di governo giallo-verde

Lavorare a Scuola : le attività dei docenti previste Dal contratto Collettivo Nazionale del Lavoro : Per chi pensa che l’attività lavorativa del docente sia limitata alle ore di insegnamento si sbaglia. Infatti incontri con le famiglie degli alunni, riunioni con il plesso e altri docenti, programmazioni, preparazione delle lezioni e correzione dei compiti sono tra le ulteriori attività che vanno oltre l’orario stabilito per stare in aula. I docenti prendono servizio ogni anno dal 1° Settembre e terminano il 30 Giugno, quindi la loro ...

Dal contratto allo scontro sulla Tav - diario di 14 mesi di governo | La fotostoria : Tutte le tappe dell’alleanza tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio tra scontri, sospetti, liti e tensioni

I 17 mesi dell’Italia giallo-verde - Dal contratto Lega-M5s alla crisi di governo : la video-scheda : Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. La Lega quadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s e Lega così lontani prima del voto trovano una sintesi nel “contratto”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. ...

Disdetta Iliad : come richiedere il recesso Dal contratto - costi - rimborso - regola 14 giorni - info portabilità : In questo articolo parleremo della Disdetta dell’operatore telefonico Iliad e vedremo come fare per richiedere il recesso del contratto, quali sono gli eventuali costi di quest’operazione e come si fa ad ottenere i rimborsi dovuti in relazione al credito residuo. Scopriremo inoltre in cosa consiste la regola dei 14 giorni applicata alla Disdetta Iliad e vi forniremo tutte le informazioni che riguardano la portabilità del numero telefonico verso ...

Mondiale Moto2 : il Team Tasca Racing rescinde il contratto con Simone Corsi - al suo posto Mattia Pasini Dal prossimo GP : Si interrompe a metà stagione il rapporto tra Simone Corsi ed il Team Tasca Racing, con la squadra padovana di Moto2 che ha deciso di sostituire il pilota romano (dopo un anno e mezzo) con Mattia Pasini, il quale potrà così scendere in pista fino al termine del campionato al rientro da un piccolo infortunio. Il 33enne riminese ha moltissima esperienza nel MotoMondiale ed in particolare nella categoria intermedia, con un totale di 12 vittorie, 30 ...

Case vacanza - dieci regole per prendere o dare in affitto un appartamento : Dal contratto alle novità anti evasione : Una stretta all’evasione per gli affitti brevi e l’istituzione di un registro nazionale di tutte le strutture ricettive, comprese le Case vacanza. Sono le novità introdotte da un pacchetto di emendamenti della maggioranza al Decreto Crescita per fermare i cosiddetti “furbetti” degli affitti brevi. Sono migliaia infatti i locatari che ogni anno affittano, in proprio o attraverso le piattaforme online come Airbnb o Homeaway, le loro ...

F1 - Max Verstappen potrebbe avere nel contratto una clausola per liberarsi Dalla Red Bull dopo il GP di Ungheria : Le parole di Max Verstappen rilasciate nel corso della conferenza stampa di giovedì che apriva il Gran Premio di Austria 2019, potrebbero non essere state dette a caso. Il pilota olandese aveva “minacciato” la Red Bull avvertendo di sentirsi stanco di dover lottare per un quarto posto. “Io voglio puntare alle vittorie”. Le parole lapidarie del classe 1997. Una semplice speranza? Una boutade? Secondo quanto trapela sia dal ...

Gas Dall’Algeria - anche Enel rinnova il contratto ma con volumi dimezzati : Dopo Eni , anche Enel ha rinnovato il contratto per l’importazione di gas dall’Algeria, mettendo ulteriormente al sicuro gli scenari...