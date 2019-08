Cristiano Ronaldo svela un curioso aneddoto | “ecco cosa ha detto mio figlio quando ha

Cristiano Ronaldo - il curioso siparietto con il figlio : scopre la casa dove il padre viveva a Lisbona e… : La prima casa è come il primo amore, non si scorda mai. E’ quello che è successo a Cristiano Ronaldo, tornato a Lisbona insieme al figlio per visitare quella che fu la prima residenza. “Papà vivevi qui?“, ha chiesto incredulo il bambino. Le case di lusso, gli aerei privati, l’invidiabile parco macchine. Non tutto era così agli inizi per il fuoriclasse portoghese della Juventus, che nel corso di un’ intervista ...

Stupro Cristiano Ronaldo - gli avvocati svelano un retroscena sul caso Mayorga : Gli avvocati dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, hanno ammesso per la prima volta che nel 2010 trovarono un accordo privato con Kathryn Mayorga, la donna statunitense che aveva accusato CR7 di averla stuprata a Las Vegas nel 2009. In cambio di un pagamento di 375.000 dollari la donna si impegnava a non parlare dell’accaduto e a non sporgere denuncia. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che i legali del 5 volte pallone ...

Cristiano Ronaldo ha ammesso di aver pagato 375mila dollari in un accordo di riservatezza fatto con la donna che lo aveva accusato di stupro : Gli avvocati del calciatore Cristiano Ronaldo hanno ammesso per la prima volta che nel 2010 Katheryn Mayorga, la donna statunitense che aveva accusato Ronaldo di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas, aveva raggiunto con gli avvocati del calciatore un accordo

Juventus - ripresa la preparazione : Cristiano Ronaldo è rientrato in gruppo : Questo pomeriggio la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di sabato contro il Parma. La Juve adesso pensa solo all'esordio in campionato e i bianconeri sfrutteranno questa settimana per lavorare ed essere pronti per sabato. Per il match del Tardini, i Campioni d'Italia ritroveranno Cristiano Ronaldo che oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo. CR7 ha smaltito il problema muscolare e quindi contro il Parma dovrebbe ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu vs Tijana Boskovic - scontro fra fenomeni. Le Messi e Cristiano Ronaldo della pallavolo : Egonu e Boskovic, Boskovic ed Egonu: il nuovo dualismo per il titolo di miglior giocatrice del mondo è iniziato lo scorso anno in Giappone ed è destinato a proseguire questa stagione quando per la prima volta le due super bomber del Volley mondiale si troveranno una di fronte all’alta all’Europeo che sta per iniziare e la prossima quando il palcoscenico sarà il più importante di tutti, le Olimpiadi di Tokyo. Lo scorso anno Boskovic ...

Juventus - verso il Parma : Cristiano Ronaldo c’è - l’attacco titolare sta prendendo forma : Parma-Juventus sarà la sfida delle prime volte. Sabato alle 18 il match dello stadio Ennio Tardini aprirà la serie A 2019-2020 e segnerà l’esordio ufficiale di Maurizio Sarri e di molti altri nuovi acquisti bianconeri. Il tecnico dei Campioni d’Italia si affiderà al 4-3-3, suo marchio di fabbrica e sistema di gioco scelto anche per la nuova avventura professionale. La buona notizia per tutto l’ambiente juventino è il sicuro ritorno di Cristiano ...

Fischiano le orecchie di Cristiano Ronaldo - l’ultimo attacco arriva da Forlan : “vuole sempre uno specchio vicino a sè” : L’uruguaiano ha svelato alcuni retroscena della propria carriera, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo, incrociato ai tempi del Manchester United Pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità del suo ritiro dal calcio giocato, così Diego Forlan ha pensato bene di rivelare alcuni gustosi retroscena relativi alla sua carriera. AFP/LaPresse L’attaccante uruguaiano si è confidato ai microfoni del Mirror, soffermandosi anche su ...

Cristiano Ronaldo - Messi - Hazard - Alisson e Suarez : i big sono tutti rotti : Leo Messi, Cristiano Ronaldo ed Eden Hazard hanno una cosa in comune: si sono tutti infortunati ancor prima di iniziare la loro stagione. Ed andando ad analizzare le rose delle più importanti squadre d' Europa ci accorgiamo che non sono gli unici, anzi. Potremmo chiamarla l' estate degli infortuni d

Lo spot per il mercato asiatico è imbarazzante - ironia social contro Cristiano Ronaldo : Mimica improbabile e balletto decisamente ridicolo, lo spot che vede protagonista Cristiano Ronaldo è stato bersagliato di critiche ironiche sul web. Si tratta della pubblicità di una sito di e-commerce con sede a Singapore, che ha scelto il campione portoghese come testimonial per il suo “super shopping day”. Il risultato? Giudicate voi L'articolo Lo spot per il mercato asiatico è imbarazzante, ironia social contro Cristiano Ronaldo ...

Balzarini : 'Secondo me sarà l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve' : La Juventus è pronta proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole della preparazione contro la Triestina, si sono visti miglioramenti dal punto di vista difensivo, meno sul gioco e nella fase realizzativa. La partita è stata decisa da un gran gol di Dybala, che dopo il gol ha mostrato la sua maglietta per sottolineare il fatto che è un giocatore ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : gli stipendi dei calciatori e la classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni a stagione! : Superato il traguardo psicologico del weekend di Ferragosto per il mondo sportivo italiano comincia l’attesissima settimana che porta all’inizio della Serie A 2019/2020 di Calcio. Il prossimo weekend si aprirà infatti con Juventus – Parma dove i campioni d’Italia delle ultime otto edizioni inizieranno la propria rincorsa verso l’ennesimo tricolore, al termine di un mercato che ha ulteriormente rafforzato la stellare ...

Triestina-Juventus - Cristiano Ronaldo non ci sarà : affaticamento muscolare per il portoghese : Cristiano Ronaldo non penderà parte alla sfida amichevole fra Triestina e Juventus: il fuoriclasse portoghese assente per un affaticamento muscolare. Out anche Sarri per una sindrome influenzale Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole fra Triestina e Juventus in programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Non siederà in ...

Triestina-Juve. Assenti Cristiano Ronaldo e… Sarri : E’ in programma per questa sera alle 20.30 l’amichevole della Juventus contro la Triestina al Nereo Rocco di Trieste. Ebbene, nell’elenco dei convocati non c’è Cristiano Ronaldo, già indisponibile per un risentimento muscolare in occasione della partitella di Villar Perosa. La novità, però, è che non ci sarà neanche il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Non partirà con la squadra, ancora alle prese con i postumi della ...

Juventus Sarri chiama 24 giocatori per il test con la Triestina : non c'è Cristiano Ronaldo : Quella di oggi è una giornata piuttosto intensa per la Juventus. Infatti, questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Al termine della seduta la squadra ha poi lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle. Sul volo che sta portando la Juve a Trieste non c'è Cristiano Ronaldo. CR7 sta smaltendo il problema all'adduttore e per questo motivo non è stato convocato da Maurizio Sarri. ...