Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possible : L’ex senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la Crisi in spiaggia. È disperato”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Attesa per la parole del premier : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la Crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - Crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Crisi governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della Crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

Crisi - Salvini : siamo in mano a renziani : 19.36 "La via maestra sarebbe il voto","siamo in mano a una trentina di renziani, senatori che se andiamo a votare non li voterebbe nessuno". Lo dice il leader della Lega Salvini. "Martedì,in Senato ascolterò le comunicazioni di Conte, senza pregiudizi" e "non do la soddisfazione ai compagni di lasciare il ministero dell'Interno. Difenderò il Paese con le unghie e con i denti",aggiunge Salvini."Il governo degli sconfitti sarebbe una truffa". ...

Crisi di governo - Salvini : “Italiani non meritano il ritorno di Renzi - io non tolgo il disturbo” : "Mi sto preparando al discorso di martedì al Senato. Parlerò ai senatori ma anche ai sessanta milioni di italiani per spiegare che sta accadendo: il re è nudo. Le trattative sottobanco che si facevano nel buio delle stanze, ora si fanno alla luce. Con un governo Renzi, Prodi, Boschi, avremo i porti stra-aperti. Ma gli italiani non si meritano il ritorno di un Renzi qualunque bocciato dagli elettori che torna con giochi di palazzo". Lo afferma il ...

Crisi DI GOVERNO/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

Matteo Renzi : 'È la Crisi politica più folle del mondo' ed apre al M5S : La crisi politica attuale è al centro dell'intervista realizzata dal quotidiano francese Le Monde al senatore Matteo Renzi: l'ex presidente del consiglio ha commentato l'attuale situazione politica e ritiene senza precedenti la crisi innescata da Salvini. Aggiunge inoltre che il 20 agosto voterà senza remore la sfiducia al premier Conte auspicando un governo istituzionale. 'Nessuno aveva mai innescato una crisi per evitare la manovra' Quella in ...

Crisi di governo - l’apertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...