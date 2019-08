Crisi | Renzi a Salvini | “Ha fatto governo con il 17% | non con il 51” Rivedi l’intervento

Crisi - Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata : “No - ora casca” : Siparietto esilarante durante il TgLa7 Speciale di Enrico Mentana: protagonista è il senatore Pd, Matteo Renzi, che con disinvoltura scavalca una transenna per arrivare al Senato. Ma l’inviato Paolo Celata, allarmato, urla: “No, no, casca!” L'articolo Crisi, Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata: “No, ora casca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Crisi di governo - Massimiliano Romeo : «Un bis giallo-verde? Mai dire mai. Se vanno con Renzi è un tradimento» : Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, oggi cadrà il governo? «Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci...

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possibile : L’ex senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la Crisi in spiaggia. È disperato”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Attesa per la parole del premier : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - Crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Crisi governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della Crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

Crisi - Salvini : siamo in mano a renziani : 19.36 "La via maestra sarebbe il voto","siamo in mano a una trentina di renziani, senatori che se andiamo a votare non li voterebbe nessuno". Lo dice il leader della Lega Salvini. "Martedì,in Senato ascolterò le comunicazioni di Conte, senza pregiudizi" e "non do la soddisfazione ai compagni di lasciare il ministero dell'Interno. Difenderò il Paese con le unghie e con i denti",aggiunge Salvini."Il governo degli sconfitti sarebbe una truffa". ...