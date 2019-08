Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Siamo scesi spontaneamente in piazza per sostenere il premier”. Una cinquantina die sostenitori del5 stelle si è data appuntamento a, in vista delle comunicazioni del premier Conte in Senato. “Noi cidel5 stelle, qualsiasi decisione prenderà la prenderà per noi”, dice un’attivista. Anche uncol Pd? “Se è necessario ci tureremo il naso come sempre”. Tra i diversi parlamentari passati a salutare ianche il senatore Sergio Romagnoli L'articoloM5s: “Cidelcon Pd? Se necessario ci tureremo il naso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Crisi, militanti M5s radunati davanti a Montecitorio: “Ci fidiamo del Movimento. Governo… - erregi69 : Crisi, militanti M5s radunati davanti a Montecitorio: “Ci fidiamo del Movimento. Governo con Pd? Se necessario ci t… - Cascavel47 : Crisi, militanti M5s radunati davanti a Montecitorio: “Ci fidiamo del Movimento. Governo con Pd? Se necessario ci t… -