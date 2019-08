Crisi di governo | Zingaretti | ' Smentisco ipotesi Pd-M5S'

Governo : Conte - ‘da dopo europee - Salvini alla ricerca di pretesto per Crisi’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “dopo le europee il ministro dell’Interno ha messo in atto un’azione di progressivo distacco dal Governo ” con la “costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘da dopo europee, Salvini alla ricerca di pretesto per crisi’ sembra essere il primo su ...

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – L'esperienza di questo Governo è nata sulla base della "trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio istituzionale così rilevante possa consumarsi attraverso conciliaboli riservati, sui social o in dichiarazioni fatte per strada o in una piazza. Per un ufficiale contraddittorio l'unica sede in cui confronto pubblico può svolgersi è il Parlamento". Lo ha

Discorso Conte-Senato in diretta, ultime notizie crisi di governo LIVE Giornata cruciale per la XVIII legislatura. Il primo ministro Giuseppe Conte entra in palazzo Madama alle 15:05, con apertura della sessione alle 15:07. Il premier è tra gli ultimi ad entrare in aula, ricevendo l'applauso dell'esecutivo gialloverde (con presenti sia i ministri che i sottosegretari). C'è anche la stretta di mano tra Conte e Salvini

Crisi di Governo - Conte al Senato : "Salvini viola contratto per interessi di partito" L'ipotesi di un Governo giallorosso, le scelte di Salvini e le parole di Conte in Senato. Il premier forte dell'appoggio del...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nell'Aula del Senato, tra gli applausi dei senatori M5s ma non di quelli della Lega. Come si vede dal filmato proposto dal Speciale TgLa7, Conte stringe la mano a Matteo Salvini, con cui si scambia due parole all'orecchio. Successivamente stringe la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle. Più caloroso il saluto al sottosegretario della Lega

