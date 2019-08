Crisi di governo | Prodi tornerà alla festa dell’Unità di Bologna dopo 11 anni E precisa

Crisi - Tajani (FI) : “Governo al capolinea. Meglio fosse successo qualche mese fa - ora al voto” : “Il governo è al capolinea. Era Meglio se fosse finito qualche mese fa, visto che è nato da un accordo contro natura”. Lo dice Antonio Tajani di Fi. “Vedremo quello che Conte dirà oggi in Senato. Noi abbiamo la massima fiducia nel presidente Mattarella. Siamo per l’unità del centrodestra e riteniamo che la cosa migliore da fare sia ridare la parola agli italiani”, sottolinea. L'articolo Crisi, Tajani (FI): “Governo ...

Crisi di governo - Candiani : "Lega-M5s? Siamo a metà estate - figuriamoci se è finito tutto…" : "Se è finito tutto con il M5s? Siamo a metà dell'estate, figuriamoci se è finito tutto". Lo ha detto il senatore della Lega, Stefano Candiani, prima della riunione del suo partito nel giorno del discorso in Senato del premier Giuseppe Conte

Maratona Mentana come i Mondiali : maxi-schermo per seguire lo speciale Crisi di governo a Bari : Un maxi-schermo allestito per l'occasione e "Maratona Mentana" sulla crisi di governo che diventa come i Mondiali di calcio. A Bari un gruppo di studenti universitari frequentatori dell'aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti hanno deciso di organizzare la visione collettiva dello speciale di La7 in programma per martedì 20 agosto alle 14.15, in occasione del dibattito parlamentare al quale ...

Crisi di governo - Salvini se ne frega dell'educazione civica obbligatoria a scuola : slitta al 2020 : La Crisi di governo ha avuto un primo effetto concreto: l'educazione civica obbligatoria, che doveva partire nelle scuole già da quest'anno scolastico, è rimandata a settembre 2020. Il ministro degli Interni Salvini ne aveva fatto un cavallo di battaglia, ma la legge doveva essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 16 agosto.

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun governo M5s-Pd. Se si arriva alla Crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Crisi di governo - l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va verso le dimissioni : Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per...

Crisi di governo - timori - veti e sospetti incrociati : frena la trattativa 5Stelle-dem : Nulla è mai sicuro nella Crisi giallo-verde. La giornata di domenica si era chiusa con Beppe Grillo che aveva ucciso Matteo Salvini, chiedendo a Nicola Zingaretti di fare la prima mossa per un...

Crisi di governo - Salvini prova a ricucire : «Ma se vogliono rompere è guerra senza quartiere» : «Mani libere». Le prossime mosse della Lega le deciderà Conte. Ovvero dipenderà tutto da quello che dirà. Qualora il presidente del Consiglio dovesse attaccare a...

Crisi di governo - Massimiliano Romeo : «Un bis giallo-verde? Mai dire mai. Se vanno con Renzi è un tradimento» : Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, oggi cadrà il governo? «Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci...

Bari - la Crisi di governo come una partita : maxischermo per seguire maratona Mentana : L'appuntamento degli studenti è alle 14.15 nell'aula studio del palazzo ex Poste. "Siamo qui ogni giorno anche in estate e abbiamo deciso di seguire il dibattito sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte"

Crisi - Salvini : “Ci sono persone disposte a votare anche il governo della Fata turchina. Ritirare ministri? Ascoltiamo Conte e vediamo” : “Stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona e sono disposti anche a votare il governo della Fata turchina. Chi ha la coscienza pulita e ha lavorato bene non ha mai paura del voto. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, in collegamento con “Ma cos’è questa estate” su Radio 24, ...

Crisi di governo - la lettera di Di Maio a Conte : Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha rivolto un affettuoso messaggio di ringraziamento al presidente del Consiglio Conte, rinnovando tutta la stima che il M5S nutre nei suoi confronti: "Qualunque cosa accadrà oggi, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo è stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita".

Crisi di governo - è il giorno di Conte al Senato : incertezza sui possibili scenari : Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa strana Crisi di governo. Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà infatti in Aula al Senato. Il Contenuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha ..."

Crisi di governo - è arrivato il giorno della trasparenza : alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato : Lo scenario più probabile è che il premier salga al Colle senza passare per una sfiducia parlamentare. Ma potrebbero esserci sorprese, sia da parte del premier sia da parte di Salvini