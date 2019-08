Crisi di governo | la stoccata di Conte al M5s E i senatori del Movimento applaudono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato daal M5S durante le comunicazioni di oggi in Senato, in riferimento alla scelta che i 5 Stelle fecero suscitando polemiche le ire di. Alle parole di, Di Maio annuisce e i5 Stelle. L'articolodi: ladial M5s. E idelproviene da Il Fatto Quotidiano.

