Crisi di governo | il calendario delle consultazioni al Quirinale

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato : Il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, comunicato dall'ufficio stampa del Quirinale dopo l'apertura ufficiale della Crisi di Governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si comincia mercoledì 21 agosto alle 16:00 con i presidenti di Camera e Senato e si termina giovedì 22 con l'audizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Crisi di Governo - Conte annuncia la salita al Colle. Calderoli gli fa ‘ciao ciao’ con la mano : “E’ evidente che la responsabilità della Crisi porta visibile la firma di Salvini”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella replica al dibattito in Aula al Senato. Poi sempre rivolgendosi a Salvini, aggiunge: “Nessun problema, se ti manca il coraggio sul piano politico” di assumersi la responsabilità della Crisi “non c’è problema, me l’assumo io. Questa è la conclusione, unica, obbligata, trasparente. ...

Crisi di governo - l’Italia sulla stampa internazionale. Times : “Caos politico”. Cnn : “Premier contro il partner irresponsabile” : La rottura del governo Lega-Movimento 5 Stelle sulle prime pagine dei giornali online di tutto il mondo. Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian alla Cnn, le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula del Senato sono diventate breaking news sui portali internazionali. “Il primo ministro italiano lancia un feroce attacco a Salvini e si dimette”, titola la Bbc, che sottolinea le ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la Crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Crisi di governo - non solo Spinoza : i meme sui social durante il dibattito in Senato. Tra i sassi di Conte e la scalata sui vetri di Salvini : Mentre, nel giorno chiave della Crisi di governo, in Senato continua il dibattito dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che rassegnerà le sue dimissioni, sui social si scatenano le reazioni e i meme. E non risparmiano nessuno: dai sassolini che si è tolto Conte parlando delle azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, alle citazioni colte del capo di governo, passando per le citazioni musicali, tra le ...

Crisi di governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Crisi di governo - da Federico II di Svevia al sociologo Habermas : tutte le citazioni di Conte : Tu che “ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, permettimi di richiamare il pensiero di un sovrano illuminato, Federico II di Svevia”. Da qui è iniziata la lunga serie di citazioni che l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di usare durante il suo discorso di oggi a Palazzo Madama. Il premier è passato dal citare il sovrano, al sociologo Jurgen Habermas, fino al filosofo Martin Buber. L'articolo ...

Crisi di governo - diretta. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini Crisi per interessi personali» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...