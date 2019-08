Crisi di governo | è il giorno di Conte al Senato | incertezza sui possibili scenari

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa stranadi. Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppeparlerà infatti in Aula al. Ilnuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha uncon tutti dentro 'contro' di me?" Cosa potrebbe succedere in Aula Alle ore 14.30 è in programma la Conferenza dei Capigruppo durante la quale si stabiliranno i tempi e le modalità del dibattito successivo alle comunicazioni del premier. In questa occasione, i partiti mostreranno le eventuali risoluzioni presentate. Poi, dopo l'intervento del presidente del Consiglio, avrà inizio il dibattito e non è escluso che si giunga al voto ...

