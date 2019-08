Crisi di governo | discorso integrale di Conte | dai rapporti con la Russia alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Gentile Presidente, gentili Senatrici, gentili Senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulladiinnescata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che, in caso di interruzione anticipata dell’azione di, sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa non cela il vezzo di un giurista né tantomeno è dettata da un moto di orgoglio personale. Nasce dconvinzione che il confronto in quest’Aula – franco, trasparente – sia lo strumento più efficace per garantire il buon funzionamento di una democrazia parlamentare. Non si tratta di rendere omaggio a mere regole di forma, bensì di rispettare regole che implicano “sostanza politica”, poste a presidio della piena tutela dei diritti di tutti cittadini. Il giorno ...

