Crisi di governo - da Federico II di Svevia al sociologo Habermas : tutte le citazioni di Conte : Tu che “ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, permettimi di richiamare il pensiero di un sovrano illuminato, Federico II di Svevia”. Da qui è iniziata la lunga serie di citazioni che l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di usare durante il suo discorso di oggi a Palazzo Madama. Il premier è passato dal citare il sovrano, al sociologo Jurgen Habermas, fino al filosofo Martin Buber. L'articolo ...

Crisi di governo - diretta. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini Crisi per interessi personali» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - Matteo Salvini è uscito dalla sua bolla : e qui fuori vale poco : Un discorso sconclusionato e inconcludente quello di Salvini oggi in Senato: ha dimostrato che fuori dal suo tifo dei suoi social il ministro dell'interno deve fare i conti con la realtà. E la realtà è molto diversa da una foto con un panino o qualche slogan buttato a casaccio. In Parlamento no, non funziona.Continua a leggere

Crisi di governo - Grasso : “Salvini pentito : ha capito che pieni poteri li ha solo al Papeete” : Stiamo affrontando questo dibattito oggi perché il senatore Salvini, incredibilmente ancora ministro, perché il potere è più forte della dignità, ha dichiarato finita l’esperienza di governo. Pentendosene poi amaramente quando ha capito che i pieni poteri li ha forse al Papeete ma non in Parlamento”. Così il presidente di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, è intervenuto a Palazzo Madama, sottolineando che poi il leader della Lega è ...

Crisi di governo - cosa succede ora e cosa dicono i numeri in Parlamento : La Crisi di governo lascia aperti tanti scenari alternativi: il ritorno alle urne in tempi brevi, il governo di scopo, quello istituzionale o il patto di legislatura. Ma quali sono i numeri in Parlamento? Chi potrebbe essere l'ago della bilancia? E quali sono le maggioranze alternative a quella che ha sostenuto Giuseppe Conte?Continua a leggere

IL PROFESSOR CENERENTOLO NON VA IN ONDA/ Su Rai 1 speciale sulla Crisi di Governo : Il PROFESSOR CENERENTOLO in ONDA il 20 agosto alle ore 21.25 su Rai 1. Il film è stato diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Cronaca di una Crisi di governo : E vabbè ma si parla solo di lui, quello che qui era prof. avv. e ora diventa Giuseppe Conte. Una nemesi meravigliosa per far fuori Matteo Salvini. Il trucissimo caricato dai sondaggi infilzato da un semi sconosciuto avvocato foggiano, che però ha imparato a ragionare costituzionalmente e a considera

Crisi di Governo : Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” : Crisi di Governo: Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” Matteo Salvini è tra i principali protagonisti dell’attuale fase politica. La Crisi di Governo è una conseguenza della sua azione per certi versi inaspettata. Il segretario della Lega, dopo il voto sulla Tav che ha marcato la differenza di posizione tra i 5 Stelle e la stessa Lega, ha chiesto il ritorno alle urne per poter ridare la parola agli ...

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Crisi di governo sui social - De Falco diventa virale. E lo spin doctor di Salvini scrive : “Dal Capitano discorso stratosferico” : “Cade il governo M5S/Lega, uno dei peggiori della Repubblica. Da Conte un discorso molto netto contro Salvini. Una valanga tardiva di sassolini dalle scarpe”. L’ex premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter le dimissioni del presidente del Consiglio, che nel suo discorso al Senato ha aspramente criticato il ministro dell’Interno, dalla “carenza di cultura istituzionale” fino alla decisione di avere anteposto a ...

Crisi governo - De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima : “Devi andare a casa” : Durante la bagarre al Senato, scatenata dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, le telecamere del TgLa7 Speciale hanno indugiato sul senatore ex M5s, Gregorio De Falco, mentre, rivolgendosi ai banchi della Lega o forse allo stesso loro leader, intimava con un gesto eloquente: “Tu vai a casa”. L'articolo Crisi governo, De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima: “Devi andare a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

