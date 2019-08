Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall’Aula : Giornata chiave per la Crisi di governo. Al via alle 15 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. Dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni L'articolo Crisi di governo, l’intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte parla al Senato - si apre la Crisi di governo. La diretta minuto per minuto : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Crisi di governo - parola a Conte : la diretta del discorso in Senato dalle 15 : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la Crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Alle 15 il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Dal contratto alla Crisi : il film dei 14 mesi di governo giallo-verde : Dopo quattordici mesi vissuti sull’altalena tra grandi litigi e riappacificazioni, il governo giallo-verde sembra volgere alla fine. Le nozze tra M5s e Lega, due partiti che si erano presentati in contrapposizione alle politiche del 4 marzo e che si erano alleate con fatica, si sono infatti rotte. Dal contratto al voto sulle mozioni Tav, ecco come si è arrivati alla crisi

Crisi governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Crisi - Gregorio De Falco : “Nuovo governo? Meglio senza Salvini” : “Con Salvini o senza? Meglio senza” così risponde l’ex m5s Gregorio De Falco intercettato prima delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E ai giornalisti che gli chiedono sul dispiacere dell’addio di Giuseppe Conte come capo del governo, il senatore ex grillino e oggi al gruppo misto risponde: “Le questioni umane non hanno a che fare con la politica”. L'articolo Crisi, Gregorio De Falco: ...

Crisi - Tajani (FI) : “Governo al capolinea. Meglio fosse successo qualche mese fa - ora al voto” : “Il governo è al capolinea. Era Meglio se fosse finito qualche mese fa, visto che è nato da un accordo contro natura”. Lo dice Antonio Tajani di Fi. “Vedremo quello che Conte dirà oggi in Senato. Noi abbiamo la massima fiducia nel presidente Mattarella. Siamo per l’unità del centrodestra e riteniamo che la cosa migliore da fare sia ridare la parola agli italiani”, sottolinea. L'articolo Crisi, Tajani (FI): “Governo ...