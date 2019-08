Governo : Conte - ‘da dopo europee - Salvini alla ricerca di pretesto per Crisi’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “dopo le europee il ministro dell’Interno ha messo in atto un’azione di progressivo distacco dal Governo ” con la “costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘da dopo europee, Salvini alla ricerca di pretesto per crisi’ sembra essere il primo su ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la Crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Caso Russia deve essere chiarito» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento.

Crisi di governo - Zingaretti : 'Smentisco ipotesi Pd-M5S' : Da quando la Crisi di governo si è aperta, si è ampliata la voce secondo cui Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbero trovare un'intesa in grado di allungare la legislatura con una nuova maggioranza. Uno scenario che, però, non sembra trovare l'approvazione di una voce autorevole all'interno del mondo 'dem': quella del segretario Nicola Zingaretti. Alla vigilia degli atti che potrebbero segnare in maniera ufficiale la fine ...

Discorso Conte-Senato in diretta - ultime notizie Crisi di governo LIVE : Discorso Conte-Senato in diretta, ultime notizie crisi di governo LIVE Giornata cruciale per la XVIII legislatura. Il primo ministro Giuseppe Conte entra in palazzo Madama alle 15:05, con apertura della sessione alle 15:07. Il premier è tra gli ultimi ad entrare in aula, ricevendo l'applauso dell'esecutivo gialloverde (con presenti sia i ministri che i sottosegretari). C'è anche la stretta di mano tra Conte e Salvini

Governo : Conte - 'Crisi innescata da Salvini' : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Sono qui per riferire in aula sulla crisi di Governo innescata dalla dichiarazioni del ministro dell'Interno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

Crisi di Governo - Conte al Senato : "Salvini viola contratto per interessi di partito" : L'ipotesi di un Governo giallorosso, le scelte di Salvini e le parole di Conte in Senato. Il premier forte dell'appoggio del...

Crisi governo - Conte saluta tutti i ministri. Stretta di mano e sorrisi con Salvini : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nell'Aula del Senato, tra gli applausi dei senatori M5s ma non di quelli della Lega. Conte stringe la mano a Matteo Salvini, con cui si scambia due parole all'orecchio. Successivamente stringe la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle.

