Crisi di Governo | al via le Consultazioni di Mattarella | le dirette di mercoledì 21

Crisi di governo : urla - rosari e rubli Tra Lega e 5 Stelle un finale con rissa : Dall’uso dei simboli religiosi al caso Savoini, Conte tratta Salvini da padre severo. Lui, seccato per l’umiliazione, risponde dai banchi della Lega. Mentre Renzi si riprende la scena (e un po’ anche il partito)

Crisi di governo - Salvini ancora al Viminale : “Finché posso resto”. E #Salviniacasa diventa trending topic su Twitter : “Faccio quello che dice il presidente della Repubblica. Finché posso rimango a lavorare” al Viminale. Il governo gialloverde è finito e il premier Giuseppe Conte si è dimesso, ma alla fine della giornata Matteo Salvini insiste e scrive sui social network che finché sarà possibile resterà sulla poltrona senza dimettersi. La reazione in rete è immediata e a fianco dei suoi sostenitori, parte l’hashtag #Salviniacasa che in poco ...

Crisi di governo - la linea del Quirinale : governo vero o elezioni : Il 21 e 22 agosto partono le consultazioni: spetterà ai partiti indicare nuove maggioranze. Ma l’obiettivo è di chiudere in tempi stretti

Crisi di governo - Conte in Senato : la fotostoria della giornata : Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola

Crisi di governo - il calendario delle consultazioni al Quirinale : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato : Il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, comunicato dall'ufficio stampa del Quirinale dopo l'apertura ufficiale della Crisi di Governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si comincia mercoledì 21 agosto alle 16:00 con i presidenti di Camera e Senato e si termina giovedì 22 con l'audizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Crisi di Governo - Conte annuncia la salita al Colle. Calderoli gli fa ‘ciao ciao’ con la mano : “E’ evidente che la responsabilità della Crisi porta visibile la firma di Salvini”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella replica al dibattito in Aula al Senato. Poi sempre rivolgendosi a Salvini, aggiunge: “Nessun problema, se ti manca il coraggio sul piano politico” di assumersi la responsabilità della Crisi “non c’è problema, me l’assumo io. Questa è la conclusione, unica, obbligata, trasparente. ...

Crisi di governo - l’Italia sulla stampa internazionale. Times : “Caos politico”. Cnn : “Premier contro il partner irresponsabile” : La rottura del governo Lega-Movimento 5 Stelle sulle prime pagine dei giornali online di tutto il mondo. Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian alla Cnn, le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula del Senato sono diventate breaking news sui portali internazionali. “Il primo ministro italiano lancia un feroce attacco a Salvini e si dimette”, titola la Bbc, che sottolinea le ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la Crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

