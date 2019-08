Crisi | Conte oggi al Senato | cosa dirà su Salvini e conti-Ue

Oggi Conte sale al Colle per rassegnare le dimissioni : si apre la Crisi : Una crisi di Governo al momento solo annunciata ma mai ufficialmente aperta. A meno di clamorose sorprese, stasera dopo il

Crisi di Governo : attesa per comunicazioni di Conte - online petizione per Salvini Premier : Oggi, martedì 20 agosto, la Crisi di Governo dovrebbe essere ufficializzata. In attesa di scoprire se il Premier Conte si dimetterà o se - come trapelato nelle ultime ore - si procederà con la mozione di sfiducia, tra M5S e Lega volano accuse sempre più pesanti. Ieri, il Ministro Luigi Di Maio ha definito "disperato" Matteo Salvini. In rete, invece, è stata lanciata una petizione (chiamata semplicemente Salvini Premier) per portare a Palazzo ...

Conte a Chigi - prepara intervento in Senato e apertura Crisi : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha passato la giornata a Palazzo Chigi per mettere a punto l'intervento che domani terrà nell'aula del Senato. Il premier, sui social network, ha dato "appuntamento" ai suoi sostenitori per il discorso che dalle 15 sarà trasmesso in diretta anche sulla sua pagina Facebook. Conte traccerà un bilancio del suo governo, a partire dal contratto e dai risultati raggiunti in poco più di un anno a Palazzo ...

Crisi di Governo - tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019 : Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' : Decisamente ricco l'offerta tv per seguire in diretta e commentare a caldo questo martedì 20 agosto 2019, che vede in programma le comunicazioni del Premier Giuseppe Conte al Senato, primo atto 'ufficiale' e atteso di questa anomala Crisi di Governo firmata Ministro dell'Interno.prosegui la letturaCrisi di Governo, tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019: Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' pubblicato su TVBlog.it 19 ...

Crisi di governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

Crisi di governo e totopremier : Conte bis - Cantone o nome a sorpresa? : Crisi di governo e totopremier: Conte bis, Cantone o nome a sorpresa? Nella giornata del 20 agosto si decide gran parte del destino del governo gialloverde. La Crisi di governo è scoppiata circa due settimane fa dopo la tappa sul litorale pescarese di Matteo Salvini. La Crisi di uno degli esecutivi più popolari degli ultimi anni apre vari scenari. Dopo la tanto paventata idea del ritorno immediato alle urne, Salvini ha fatto marcia ...

Crisi di governo - la vigilia del discorso di Conte. M5s riunisce i parlamentari dopo il no alla Lega. Movimenti dentro il Pd : dopo gli scontri a distanza, i tentativi di mediare e ricucire fuori tempo massimo e il rifiuto di Matteo Salvini di lasciare il Viminale prima del tempo, fa poco più di 24 ore la Crisi del governo gialloverde entrerà ufficialmente in Parlamento. Il primo passo è avvenuto la settimana scorsa con la calendarizzazione delle comunicazioni del presidente del Consiglio e domani martedì 20 agosto alle 15 ci sarà l’atteso discorso. La pausa ...