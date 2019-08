Cos' è e cosa dice la legge del mare Dieci cose da sapere

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) "Uomo a!", ovvero salvare la vita dei naufraghi, costituisce un preciso obbligo degli Stati? E c'è e cos'è una "del", che da più parti viene invocata nel momento in cui si tratta di soccorrere chi si viene a trovare in difficoltà? E poi: esiste un testo preciso o si tratta solamente di consuetudini, di un coetico non scritto stipulato nella notte dei tempi tra naviganti, quasi fosse un "manuale delle buone maniere" al quale attenersi quando "c'è un uomo in"?daper poter rispondere a queste domande. 1) Il corpus giuridico di riferimento Fa capo a ben quattro convenzioni che costituiscono e permeano il diritto internazionale del: sono la Solas, acronimo di Safety of life at sea, cioè la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in, e risale a Londra 1974; la Sar di Amburgo 1979, che sta per Search and ...

