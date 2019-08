CorSport | De Laurentiis non molla Icardi La trattativa non comprende Milik

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

CorSport : De Laurentiis chiama Wanda (che tratta anche con la Roma) : Il Corriere dello Sport scrive che Roma e Napoli accelerano nella trattativa con Icardi. Da quando l’Inter ha tolto all’argentino la maglia numero 9 e Wanda Nara ha aperto all’idea di un trasferimento in un posto diverso da Milano, i due club hanno iniziato un corteggiamento sempre più pressante nei confronti dell’argentino. Dopo i contatti avuti da Giuntoli con la moglie-agente dell’attaccante, anche De Laurentiis l’ha contattata. Il Napoli ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

CorSport : Il Napoli su Icardi c’è. De Laurentiis incontra Marotta : Ieri, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis ha avuto un contatto con Marotta per Mauro Icardi. Solo qualche “frase in libertà”, qualche “battuta con il sorriso sulle labbra”, scrive il Corriere dello Sport, “con l’obiettivo di non scoprire le carte, ma anche di far capire che il Napoli su Icardi c’è. Eccome”. Il presidente sa che in corsa per l’argentino c’è anche la Juve ...

CorSport : Oggi De Laurentiis e Marotta si incontrano in Lega. Occasione per parlare di Icardi : Oggi, a Milano, De Laurentiis e Chiavelli incontreranno Marotta nella sede della Lega. Potrebbe essere l’Occasione giusta, scrive il Corriere dello Sport, per intavolare la trattativa per Icardi, o almeno per sondare il terreno. De Laurentiis vuole giocare di anticipo sulla Juventus, che affascina Maurito ma che ancora non si è fatta avanti con un’offerta concreta. D’altra parte, l’Inter sarebbe meglio disposta verso il club partenopeo che verso ...

CorSport : De Laurentiis no limits. Non solo Pépé : tratta anche James e Icardi : Un De Laurentiis “no limits”, che “ha rotto gli argini”. È il profilo del presidente che oggi ci consegna il Corriere dello Sport. Finora non si è negato nulla che gli fosse consentito, acquistando giocatori importanti come Lavezzi, Cavani, Higuain, Callejon, Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz e tanti altri. Evitando sprechi dannosi, facendo sempre il passo lungo quanto le proprie gambe, incurante delle simpatie o antipatie che questo atteggiamento ...

CorSport : contatto De Laurentiis-Marotta per Icardi : Prima la timida apertura di Wanda Nara al trasferimento di Icardi al Napoli. Poi il contatto diretto tra De Laurentiis e Marotta. Lo racconta il Corriere dello Sport. Un contatto così importante tra i due mancava dai tempi dell’affare Higuain. C’è stata una chiacchierata sull’attaccante argentino, primo passo per un accordo tra le due società. Un accordo in cui potrebbero giocare un ruolo a favore del Napoli proprio due ex Napoli, Sarri e ...

CorSport : Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis. Per James dentro o fuori in una settimana : Da Madrid dicono che James si allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport. James, che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche ...

CorSport : La guerra di nervi tra Florentino e De Laurentiis per James : Mentre James, in vacanza a Medellin, in Colombia, si rifà il look facendosi il ciuffo biondo e sfoltendo le sopracciglia, la trattativa per portarlo in azzurro non si arresta. È una “guerra di nervi”, ormai, tra Florentino Perez e De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. Real Madrid e Napoli cercano ancora di trovare la formula giusta per l’acquisto. Il Napoli, lo abbiamo scritto più volte, vorrebbe chiudere per un prestito con un riscatto ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : De Laurentiis come Ferlaino - la svolta dopo 15 anni : Sul Corriere dello Sport un ritratto diverso di Ancelotti meno pacioso, non proprio come Biancaneve Ma non si vince la Coppa dei Campioni sulla panchina dei club più potenti al mondo se sei uno che si fa convincere da una vecchina a mordere una mela avvelenata. Dietro un diminutivo per nome e un aspetto da candido, in Ancelotti si nasconde un decisionista. Calmo, ma feroce. Il discorso fatto dal tecnico ha evidenziato il suo carattere e la sua ...

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...