Corbo sul Napoli | “Illude | delude ma tiene i migliori Nell’affare Pépé è stato usato”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 20 agosto 2019) L’editorialista Antonio, nella sua rubrica per La Repubblica “Il graffio”, ha sottolineato gli errori di comunicazione da parte delsosinfatti che il“illude e”. Classifica di Ferragosto “C’è una classifica che assegna lo scudetto di mezza estate. L’Inter stravince con 40mila abbonati, la Juve supera di poco i 27mila, ilè solo terzultimo con 9mila. Tocca al campionato rimettere ordine secondo valori tecnici, qualità del gioco, esplosione di un bomber o crisi impreviste. Leggere il futuro attraverso la vendita delle tessere non conta nulla. Ma quelle cifre qualcosa dicono. Premiano la campagna di comunicazione dell’Inter che sfonda le prime pagine con le sue trattative. Quella per Alexis Sanchez richiama subito i fasti un po’ lontani dell’ex “Nino Maravilla” del ...

