Conte | Salvini opportunista | Lega ha calpestato il suo stesso lavoro

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "dopo le europee il ministro dell'Interno ha messo in atto un'azione di progressivo distacco dal Governo " con la "costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato.

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Caso Russia deve essere chiarito» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Conte in diretta al Senato : «Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Incosciente l'uso dei simboli religiosi» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...

Giuseppe Conte - siluro in diretta contro Salvini : "Crisi per interessi personali - avrà conseguenze gravi" : "Ci saranno gravi conseguenze". Giuseppe Conte lo mette subito in chiaro, nel suo discorso sulla crisi in Senato, che potrebbe portare alle sue dimissioni. Il premier giudica "grave" la mozione di sfiducia presentata contro di lui dalla Lega, rifiutando una crisi nata da "conciliaboli privati e dal

Conte : "Salvini ha seguito interessi personali e compromesso quelli nazionali. Ha rivelato carenza di cultura costituzionale" : "Il ministro dell'Interno ha dimostrato di inseguire interessi personali e di partito. Quando una forza di partito si concentra solo sui propri interessi finisce per compromettere l'interesse nazionale". E pure: "Le scelte di Salvini rivelano scarsa sensibilità istituzionale e carenza di cultura costituzionale". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando nell'Aula del Senato, ha attaccato ...

Giuseppe Conte in Senato : "Salvini persegue interessi personali" : "La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato sulla crisi di governo.Conte accusa frontalmente Salvini di "scarsa responsabilità istituzionale e scarsa cultura costituzionale". Di più: per il premier ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Italia oggi è più debole in Ue» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Conte in diretta al Senato : «Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Grave aprire la crisi» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...

Conte attacca Salvini : ha seguito interessi di parte - decisione grave. La diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell'aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Sono qui per riferire in aula sulla crisi di Governo innescata dalla dichiarazioni del ministro dell'Interno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.