Conte | “Salvini ha seguito interessi personali e compromesso quelli nazionali Ha

Crisi - Conte : “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il governo non era in spiaggia” : “Ieri e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini il quale mi ha anticipato l’intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “Spetterà a Salvini – ha proseguito il capo del governo – nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli ...

Ue - Conte ha fretta : “Salvini ora scelga il commissario” : Von der Leyen arriva a Roma. Ipotesi Garavaglia. Irritazione di Palazzo Chigi per i ritardi sul candidato

Conte difende se stesso sul rublogate : “Salvini non mi ha fornito informazioni” : Se qualcuno si aspettava una difesa di Matteo Salvini sarà rimasto deluso. Perché nell'aula del Senato il premier Giuseppe Conte si è effettivamente comportato da avvocato difensore, ma soprattutto di se stesso. Nel suo intervento, infatti, il presidente del Consiglio non ha fornito alcun elemento d

Fondi Lega-Russia - Conte : “Salvini in Aula? Il 24 luglio riferirò io. Sono la massima autorità di governo” : “E’ stato chiesto anche a me di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamavano il governo risponde. Io ho una concezione sacrale del parlamento e delle istituzioni”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad un evento di Confagricoltura a Roma chiarisce perché sarà lui a riferire al Parlamento sul Russiagate. “Il giorno 24 luglio ci sarà un’informativa”. Ma è grave ...

Manovra - Conte : “Salvini anticipa temi e Contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza istituzionale” : “Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, attaccando la riunione di Matteo Salvini con le parti sociali. L'articolo Manovra, Conte: “Salvini anticipa temi e Contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza ...