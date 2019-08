Conte | Questo governo si arresta qui Mi recherò al Colle a dimettermi Video

"Questo governo finisce qui". Il duello tra Conte e Salvini. La diretta dal Senato : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, il presidente del Consiglio si è cimentato in una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi e in una una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è ...

Conte si dimette e attacca : “Questo governo si arresta qui” “per colpa di Salvini” : Matteo Salvini ha fatto cadere il governo “perseguendo interessi personali” e per la sua “mancanza di sensibilità istituzionale e cultura

"Questo governo finisce qui". Il duello in Senato tra Conte e Salvini in diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Crisi - Conte al Senato : "Questo governo si arresta qui Mi recherò al Colle a rassegnare le dimissioni". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

"Questo governo finisce qui". La requisitoria di Conte contro Salvini. La diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Conte : questo governo si arresta qui : "questo governo si arresta qui" per via della crisi che lo "compromette". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla crisi di governo. Conte si rivolge poi a M5s chiedendo di fare tesoro dell'esperienza del governo e poi fissa delle priorità di azione futuro, tra cui richiamare i tanti giovani italiani all'estero e consolidare il primato tecnologico italiano nelle rinnovabili.

Crisi - Conte al Senato : "Questo governo si arresta qui Salvini doveva chiarire la vicenda dei fondi russi". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

Lampard : “Sono Contento che ci arbitrerà una donna e di fare parte di questo momento storico” : E’ in programma per domani la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. Ad arbitrarla sarà una donna, Stephanie Frappard. Anche su questo ha risposto il tecnico blues, Lampard, in conferenza stampa. “È un trofeo che vogliamo assolutamente vincere, dobbiamo dare tutto per farlo. Il Chelsea ha vinto molto. Dobbiamo mettere in mostra questa mentalità. Non voglio trasmettere ai miei giocatori che se domani non vincono sono perdenti. Non è ...

"Questo non era il governo dei no" Ecco il discorso integrale di Conte : "Non permetterò" che passi la "narrativa" che questo governo è stato "il governo dei 'no'. Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia" Segui su affaritaliani.it

"Questo non era il governo dei no" Ecco il discorso integrale di Conte : "Non permetterò" che passi la "narrativa" che questo governo è stato "il governo dei 'no'. Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia" Segui su affaritaliani.it

Conte : “Salvini dovrà spiegare al Paese la rottura : questo governo ha fatto molto - non era in spiaggia” : Il premier parla dopo la nota del vicepremier che ha ufficializzato la crisi: «Andrò in Parlamento, farò in modo che ci sia il massimo della trasparenza»

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a questo governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Mi Fans - mettetevi all’opera : potete vincere una Mi Band 4 con questo Contest : Arriva da Mi Community un nuovo Design contest che permetterà a numerosi Mi Fans di poartarsi a casa una Xiaomi Mi Band 4, e la presenza sul theme store per il vincitore. L'articolo Mi Fans, mettetevi all’opera: potete vincere una Mi Band 4 con questo contest proviene da TuttoAndroid.

No Tav “avvisano” Conte : “Governo responsabile di questo scempio - la lotta prosegue” : La replica del movimento contro la Torino-Lione al premier Giuseppe Conte: “Non farla costerebbe di più? Scusa per mantenere in piedi governo”. E annunciano per sabato prossimo un corteo con migliaia di partecipanti No Tav verso il cantiere di Chiomonte: “Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità”.Continua a leggere