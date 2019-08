Conte | “Il governo si arresta qui” “Al Quirinale per dimissioni” Diretta

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Salvini incontra i genitori dei bimbi uccisi da un suv. Contestato : “Il dolore non è propaganda” : Il Ministro degli Interni ha visitato i genitori di Simone e Alessio D'Antonio, i due bambini travolti e uccisi da un suv l'11 luglio scorso. Salvini è stato però Contestato appena arrivato in città: "Per noi non si fa propaganda sul dolore di due genitori, non si fa sciacallaggio".Continua a leggere

Neymar - la Contestazione allo stadio è clamorosa : “il peggiore nella storia del Psg” : La storia tra Neymar ed il Psg è ormai giunta ai titoli di coda, il rapporto tra le parti non è mai decollato e la rottura definitiva è avvenuta nella giornata di ieri con i tifosi che hanno contestato pesantemente il brasiliano, Neymar non è stato convocato ed allo stadio sono apparsi striscioni, anche cori di disapprovazione nei confronti del calciatore. “Neymar vattene”, lo slogan più pacato che si è alzato dagli spalti, ...

Crisi di governo - Conte a Salvini : “Il mio non è stato esecutivo dei ‘no’ - noi non eravamo in spiaggia” : “Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano“. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici”. L'articolo Crisi di governo, Conte a Salvini: “Il mio non è stato ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi acContento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Tav - M5s dopo il via libera di Conte : “Il nostro no all’opera non cambia - si esprimano le Camere” : “Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”. La nota congiunta dei capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva arriva a pochi minuti dalla svolta sul Tav, annunciata via ...

Conte “Il nuovo Monti” - Mieli e il Cavalier Gambacorta : Il Corriere della Sera ha già trovato il suo nuovo Mario Monti. E’ a Palazzo Chigi ed è Giuseppe Conte: “Un premier sempre più forte” per come scrive, da par suo, Paolo Mieli. L’attuale presidente del Consiglio è già la testa d’ariete della futura alleanza dei rispettabili contro Matteo Salvini