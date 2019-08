Conte al Senato | Qui finisce il Governo | Salvini vìola contratto per interessi di

Crisi di governo - non solo Spinoza : i meme sui social durante il dibattito in Senato. Tra i sassi di Conte e la scalata sui vetri di Salvini : Mentre, nel giorno chiave della Crisi di governo, in Senato continua il dibattito dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che rassegnerà le sue dimissioni, sui social si scatenano le reazioni e i meme. E non risparmiano nessuno: dai sassolini che si è tolto Conte parlando delle azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, alle citazioni colte del capo di governo, passando per le citazioni musicali, tra le ...

Crisi di governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

"Questo governo finisce qui". Il duello tra Conte e Salvini. La diretta dal Senato : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, il presidente del Consiglio si è cimentato in una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi e in una una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è ...

“Il Governo qui si arresta” - Conte si dimette e accusa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

Conte al Senato : 'Mi recherò dal Capo dello Stato a rassegnare le mie dimissioni' : Conte attacca Salvini, il suo operato e la sua scelta di aprire una crisi di governo nel momento più sbagliato. Il Premier davanti al Senato, in un lungo discorso durato circa 40 minuti, ha affermato che presto si recherà dal Presidente Mattarella per consegnare le dimissioni. La crisi di governo interrompe i risultati raggiunti Il primo ad intervenire in aula è Stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Ho chiesto di intervenire per ...

Conte lo attacca al Senato - tutte le facce di Salvini durante il discorso : Divertito, perplesso, contrariato. E chi più ne ha più ne metta. durante il discorso del pemier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha accompagnato stoccate e...

Crisi - l’intervento integrale di Giuseppe Conte in Senato. Dagli attacchi a Salvini alle dimissioni : In Senato è andato in scena l’attacco frontale di Giuseppe Conte contro il leader della Lega Matteo Salvini su tutta la linea: “Crisi scelta grave di Salvini. Lega si assuma sue responsabilità”. E ancora: “Non hai cultura delle regole”, “Hai carenza di cultura istituzionale”, “Mi preoccupa la tua concezione su piazze e poteri, il sistema di pesi e contrappesi preclude vie autoritarie”, “Hai compromesso gli interessi nazionali in favore dei ...

"Questo governo finisce qui". Il duello in Senato tra Conte e Salvini in diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Il testo completo del discorso di Giuseppe Conte al Senato : Il discorso completo pronunciato da Giuseppe Conte durante la seduta in Senato, in cui il Presidente del Consiglio ha dichiarato la fine dell'esecutivo e la presentazione delle sue dimissioni al Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Matteo Salvini in Senato replica a Conte : "Rifarei tutto" : Interviene subito dopo le parole di Giuseppe Conte Matteo Salvini. E, davanti al Senato, dice “rifarei tutto. Sono un uomo libero, non ho paura del giudizio degli italiani”

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta - vado a dimettermi al Colle. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Conte lo attacca al Senato : tutte le facce di Salvini durante il discorso : Divertito, perplesso, contrariato. E chi più ne ha più ne metta. durante il discorso del pemier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha accompagnato stoccate e...

Conte al Senato : "Qui finisce il Governo - Salvini viola contratto per interessi di partito" : Conte annuncia le dimissioni: "Salirò al Quirinale". Tutte le ultime notizie sulla crisi di Governo aggiornate in diretta...