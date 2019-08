Con The Big Con ritorniamo a disegnare graffiti come dei teenager

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) In The Big Con il giocatore potrà calarsi nei panni di un adolescente che sta facendo del suo meglio per salvare la sua famiglia da degli strozzini. L'unico problema? I soldi, naturalmente. Ebbene in questo peculiare puzzle game dovremo indossare travestimenti, sgattaiolare in giro, borseggiare e derubare, il tutto per riuscire a tirare avanti.The Big Con narra una commedia per adulti nella quale i giocatori dovranno risolvere enigmi e puzzle. Sviluppato da Mighty Yell, il gioco ci poterà a commettere qualche piccola truffa valicando la legalità. Dopotutto, cos'hanno gli artisti della truffa che li rende così affascinanti? Potremo calarci nei panni di questi antieroi della società moderna.Riportiamo di seguito il trailer del gioco. Leggi altro...

