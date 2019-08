Come funzionerà l’osservatorio spaziale più grande di sempre

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Si chiamerà James Webb, dal nome dell’amministratore a capo della Nasa durante alcune delle missioni più importanti della storia,il programma Apollo, e sarà il telescopiopiùe potente di, tanto che una volta in funzione manderà in pensione il celebre Hubble. Ma è ancora in costruzione, e gli scienziati sono in piena fase di test per quanto riguarda le sue performance una volta raggiunto lo spazio profondo, da dove (se tutto va secondo le previsioni) potrà farci capire di più sui primi attimi di vita dell’universo, quelli appena successivi al Big Bang. In questo video appena rilasciato dal centro Goddard della Nasa, eccoli in azione mentre dispiegano per la prima volta il pezzo forte della struttura: un enorme sistema di specchi rivestito in lamina d’oro, capace di captare i segnali infrarossi delle stelle più remote e che si dispiegherà ...

