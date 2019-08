Clima | cambiano anche le onde | a rischio metà delle coste mondiali

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) I cambiamentitici causano modifichenelledel mare. Esse varieranno infatti in altezza, forma e direzione e questo avrà un impatto su circa lanel mondo. Lo rileva una ricerca australiana condotta da un gruppo di scienziati della Griffith University che hanno effettuato circa 150 simulazioni per prevedere i cambiamenti del ‘ondoso’ entro la fine del secolo. Secondo lo studio, circa il 5%a livello globale assisterà a un aumentodimensioni, che invece si ridurranno in un altro 15%, ma in entrambi i casi a cambiare sarà, di conseguenza,la geografia costiera. In alcune aree i cambiamenti riguarderanno la frequenza e la lunghezza, con un aumento deldi inondazioni. Un 20%, poi, assisteranno a un cambiamento della direzione del moto ondoso con conseguenze ...

StefducFi : RT @maurovanetti: @paspolc I momenti cambiano. Vediamo il 27 settembre cosa combinano gli studenti con la manifestazione per il clima. - maurovanetti : @paspolc I momenti cambiano. Vediamo il 27 settembre cosa combinano gli studenti con la manifestazione per il clima. -